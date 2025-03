Pri 76. letih umrl eden najboljših boksarjev vseh časov

A.M.

Legendarni boksar težke kategorije George Foreman je umrl pri 76. letih. Večni rival Muhammada Alija je v svoji bogati karieri med drugim dvakrat postal svetovni prvak in leta 1968 osvojil zlato na olimpijskih igrah.

OGLAS

George Foreman FOTO: AP icon-expand

George Foreman je prvič postal svetovni prvak pri 24. letih, drugič pa je ta naziv osvojil 21 let pozneje, s čimer je postal drugi najstarejši svetovni prvak v težki kategoriji. Svoj prvi naslov je izgubil proti Muhammadu Aliju v legendarnem boju "Rumble in the Jungle" leta 1974. V svoji karieri je na 81 borbah vknjižil 76 zmag, od tega kar 68 z nokavtom.

Rumble in the Jungle (George Foreman - Muhammad Ali) FOTO: AP icon-expand

Novico o smrti je prek družbenih omrežij sporočila njegova družina: "Naša srca so strta. Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni George Edward Foreman starejši, ki je mirno odšel 21. marca, obkrožen s svojimi najbližjimi. Predan mož, ljubeč oče in ponosen dedek in pradedek je živel življenje, zaznamovano z vero, ponižnostjo in namenom."

George Foreman FOTO: AP icon-expand

Foreman se je rodil leta 1949 v Teksasu, skupaj s šestimi brati in sestrami pa ga je vzgajala mati samohranilka. Pustil je šolo in se za nekaj časa posvetil uličnim ropom, izhod iz slabega življenja pa je nato našel v ringu. Olimpijsko zlato je osvojil pri vsega 19. letih, zatem pa je v profesionalnih vodah zmagal 37 zaporednih dvobojev. Leta 1973 je za prvi naslov svetovnega prvaka premagal do te borbe neporaženega Joeja Frazierja, katerega je v prvih dveh rundah kar šestkrat spravil v knockdown. Naslednje leto je v bitki, znani pod imenom "Rumble in the Jungle", izgubil proti Aliju. Njun dvoboj velja za enega najslavnejših v zgodovini boksa.

Joe Frazier in George Foreman FOTO: AP icon-expand

Po drugem kariernem porazu se je Foreman leta 1977 upokojil in postal duhovnik v Cerkvi Gospoda Jezusa Kristusa v Teksasu, ki jo je ustanovil in zgradil. Takrat je za BBC povedal, da je poraz proti Aliju postal "najboljša stvar, ki se mu je v življenju zgodila", saj ga je pripeljal do tega, da je s pridiganjem "širil svoje sporočilo". Leta 1987 se je z namenom zbiranja denarja za mladinski center, ki ga je ustanovil, vrnil v ring. Zmagal je 24 dvobojev, nato pa leta 1991 po 12 rundah izgubil proti Evandru Holyfieldu. Za drugi naslov svetovnega prvaka je pri 45 letih nokavtiral neporaženega Michaela Moorerja, novembra 1997 pa je dokončno sklenil svojo kariero.