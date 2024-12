Pri le 37 letih umrl boksar, ki je bil plačan, da izgublja

Genadij Krajevskij je bil 37-letni boksar iz Litve, ki se ga je prijel vzdevek 'The Baltic Bomber', čeprav je v profesionalni karieri udarce bolj prejemal, kot pa jih je dajal. Krajevskij je namreč izmed 76 profesionalnih borb dobil le eno in sicer februarja letos, ko je po sodniški odločitvi premagal Ryana Brotena (0 zmag, 7 porazov).

Zaradi zaskrbljujočega dejstva, da je bila to Krajevskijeva edina zmaga v osem let trajajoči profesionalni karieri, je avgusta letos tudi izgubil licenco za profesionalno boksanje v Angliji. A kot kaže prepozno, saj je pri le 37 letih izgubil življenje. Vzrok smrt sicer ni uradno znan, a zagotovo ni pomagalo dejstvo, da je v relativno kratkem življenju prejel na tisoče udarcev, ki so zagotovo pustili posledice na njegovem telesu. Krajevskij, ki je živel v Liverpoolu, je bil sicer ob 75 porazih le devetkrat ustavljen z nokavtom, nazadnje junija letos, a je to morebiti zaradi akumulacije udarcev še toliko bolj zaskrbljujoče dejstvo.

To je ekstremen primer velikega problema profesionalnega boksa, v katerem se meri veliko t.i. journeymanov oziroma boksarjev, ki so plačani, da se merijo z obetavnimi boksarji, proti katerim imajo minimalne možnosti za zmago. Profesionalen t.i. score oziroma razmerje zmag in porazov je namreč v profesionalnem boksu ključen za grajenje kariere, za podpis pogodbe z nekaterimi največjimi organizacijami in za potencialno borbo za naslov prvaka priznanih organizacij.