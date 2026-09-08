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Borilni športi

Erslan pred obračunom: Pričakujem, da bom borbo hitro končal

Zagreb, 08. 09. 2026 16.14 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.I.
Ivan Erslan

Zagrebška arena bo v soboto prizorišče enega najbolj pričakovanih obračunov letošnje regionalne MMA scene. V predzadnji borbi večera se bosta udarila Miran Fabjan "Slo Rocky" in hrvaški borec Ivan Erslan. Vse borbe si boste lahko v neposrednem prenosu ob 19:00 ogledali na VOYO.

Ko se bodo v soboto zaprla vrata kletke, bo vse, kar se je dogajalo v tednih pred obračunom, postalo nepomembno. Ostala bosta le dva borca, njuna priprava in trenutek, ko bo treba pokazati, kdo je bil boljši. A dvoboj med Miranom Fabjanom in Ivanom Erslanom ima že dolgo pred prvim udarcem posebno težo. Na eni strani bo stal 41-letni Fabjan, eden najbolj prepoznavnih obrazov regionalnega MMA-ja, ki se v Zagreb vrača z jasnim ciljem – dokazati, da po dveh zaporednih porazih še zdaleč ni rekel zadnje besede. Na drugi bo 34-letni Erslan, domačin iz Zagreba, nekdanji UFC-jevec in borec, ki bo imel za seboj ogromno podporo domačega občinstva.

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Erslan pred domačim občinstvom

"Odlične priprave so za menoj, zdrav sem, kar je najpomembneje, to so bile ene izmed boljših priprav v zadnjem času in lahko rečem, da sem zelo pripravljen," je pred obračunom v pogovoru za našo medijsko hišo dejal Erslan, ki ima za seboj 15 zmag in šest porazov, deset zmag pa je dosegel z nokavtom. Erslan je v karieri nastopal tudi v UFC-ju, kjer je dobil priložnost meriti moči z najboljšimi borci na svetu. Po težjem obdobju je letos maja znova okusil zmago, ko je po soglasni sodniški odločitvi premagal Georgea Tokkosa. "Pomeni mi veliko, bil sem skoraj 50 minut v kletki UFC-ja, mislim, da je to nepredstavljiva izkušnja." O vrnitvi v UFC-organizacijo pa zaenkrat še ne razmišlja. "Ne gledam tako naprej, bil sem tam, videl sem, kako je, ni bilo tako uspešno, kot sem mislil, da bo. Nisem zaslužil veliko, ni pa tudi veliko stvari, ki bi me vlekle nazaj tja, tako da ne razmišljam o tem, razmišljam le o trenutni situaciji in o sobotni borbi."

Ivan Erslan
Ivan Erslan
FOTO: Profimedia

V sobotni borbi mu bo nasproti stal Slo Rocky, poznan predvsem po odlični besedni igri, s katero je številnim nasprotnikom že znal zagreniti priprave na borbo. "Kar on govori v izjavah, mislim, da vse to misli resno o meni, na meni je samo to, da mu zaprem usta. Povprečno ga poznam kot osebo, kot borca ga poznam odlično, mislim, da je odličen borec, dobro se bori stoje, zase mislim, da sem dovolj dober in da ne bom nasedal na vse njegove trike," je o Fabjanu dejal 34-letni Hrvat.

Zagrebška arena bo skoraj zagotovo razprodana, navdušenci borilnih veščin zagotovo ne bodo ostali prikrajšani glede borb. Tokrat bi morala biti večina navijačev na strani Erslana, kar mu predstavlja veliko čast. "Velika čast se mi bo boriti pred polno dvorano, biti del tega dogodka, dolgo nisem slišal svoje publike in se zelo veselim."

Borba proti Nedohu za pas

Jakob Nedoh brani pas v poltežki kategoriji, v javnost pa so že prišle informacije, da bi se za ubranitev pasa lahko pomeril proti Erslanu. "Mislim, da bo nekje v publiki, čestitam mu ob rojstvu, naj bo otrok živ in zdrav ter blagoslovljen, naj uživa še nekaj časa, mogoče bova midva imela kasneje za opraviti posel," je v smehu dejal Erslan.

Preberi še Fabjan proti Erslanu, Stošić proti Moeilu v spektaklu leta

Fabjan išče povratek

Za Fabjanom ni najlažje obdobje kariere. Po zmagah nad Aleksandrom Ilićem, Yorganom De Castrom in Michaelom Kito je doživel dva zaporedna poraza. Najprej ga je v Beogradu ustavil Hatef Moeil, februarja letos pa je v Münchnu Aleksander Ilić potreboval vsega 24 sekund, da je slovenskega borca nokavtiral. Fabjan se zaveda, da bo moral proti Erslanu pokazati drugačen obraz. Sam je pred dvobojem poudaril, da spoštuje hrvaškega borca, vendar ga mora premagati, če želi ponovno utrditi svoj položaj med najboljšimi borci v regiji. Hkrati se zaveda tudi svoje vloge – vsaka nova borba je lahko pomemben trenutek v zaključnem delu njegove kariere. In če kdo ve, kako pomembna je lahko ena sama zmaga, je to prav Fabjan.

Miran Fabjan
Miran Fabjan
FOTO: FNC
Miran Fabjan Slo Rocky Ivan Erslan MMA VOYO Zagrebška arena

Fabjan proti Erslanu, Stošić proti Moeilu v spektaklu leta

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