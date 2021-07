'Prihaja Lemmy 2.0'

Po treningu v ljubljanskem jiu-jitsu klubu Gracie Barra smo se pogovarjali s trenerjema najizkušenejšega slovenskega borca v mešanih borilnih veščinah Lemmyja Krušiča. Zaupala sta nam, kako so potekale priprave na borbo proti češkemu nasprotniku, ki se bo to soboto odvila na borilnem spektaklu KSW 62. Prenos na VOYO začnemo ob 20.00!

Najprej se nam je v pogovoru pridružil Jure Cesar, nekdanji tekmovalec v tajskem boksu, danes pa eden najbolj spoštovanih trenerjev "stand-up" borilnih veščin pri nas. Jure živijo, kako bi ocenili Lemmyjevo pripravljenost in na čem ste delali poudarke pri pripravah na borbo? Živjo, Lemmy je odlično pripravljen, priprave gredo po načrtu, smo že v končni fazi, čaka nas le še en sparing potem pa samo še dril in vadba končnih pozicij. Ker je nasprotnik dosti večji in ima daljši doseg smo največ delali na skrajševanju distance in uporabi clincha ter bodylocka. Pripravili smo ga tudi na nožne udarce, sam je njegov nasprotnik v osnovi taekwandojist, ki se veliko premika nazaj. Primaren načrt pa je seveda nasprotnika zrušiti na tla in ga tam dokončati, saj je Lemmy tu najbolj izkušen in dominanten.

icon-link Krušič vs Martinik FOTO: VOYO

Ste si pri pripravah pomagali z videoanalizami? Seveda, naredili smo vse potrebne videoanalize. Nejc je pripravil načrt z vidika wrestlinga in jiu-jiitsa, jaz pa stand-up borbe, predvsem, kako zapreti nasprotnika, zamenjati kote in se mu približati. Pri pripravi nam je pomagal tudi Alen Štritof (trener Veronike Grabnar, ki nam je prav tako namenila nekaj časa za pogovor in nato minuli vikend slavila v Budimpešti), ki je tako velik kot Lemmyjev nasprotnik in ker ima veliko izkušenj, je znal nasprotnika dobro imitirati na treningu. Tako da mislim, da bo Lemmy vedel, kaj ga čaka, in zlahka dosegel svoj cilj. Se pravi ne pričakujete od nasprotnika nikakršnih presenečenj? V bistvu ne, zagotovo bo glede na zadnje dva nastopa poskusil popraviti vtis, v zadnjem je na primer izgubil proti Wrestlerju Polityłovu. Tako da verjetno bo nasprotnik za nianso boljši, kot je bil na prejšnjih dvobojih, ampak mislim, da nas ne bo nič presenetilo, ker smo se pripravil tako, da bo Lemmy ves čas korak pred njim. Kako torej pričakuješ, da bo borba potekala? V prvi rundi bo verjetno Lemmy potreboval nekaj časa, da pride na dobro distanco, ko pa ga Lemmy enkrat zruši na tla pa, mislim, da bo to tudi konec borbe. Hvala Jure in srečno v Varšavi! Hvala!

icon-expand Od leve proti desni: Nejc Hodnik, Lemmy Krušič, Jure Cesar in Tadej Vidrih FOTO: 24ur.com

Nato se nam je pridružil še Lemmyjev trener wrestlinga ter borbe na tleh Nejc Hodnik, sicer dvakratni evropski prvak v brazilskem jiu-jitsu brez kimone. Nejc Živijo, kako so potekale priprave na borbo? Živijo, priprave so potekale dobro, Lemmy je prišel na vsak trening in dal vse od sebe, tako da sem jaz zelo zadovoljen in mislim, da bo dosegel pravi rezultat. Lemmy je tako ali tako zelo izkušen borec z veliko znanja, zato smo le poskušali izpiliti določene tehnike in pripraviti taktično igro. Lemmy je bil brez borbe približno leto in pol, kakšna je sedaj njegova fizična pripravljenost? Mislim, da je boljša kot kadar koli prej. Kondicija, moč, eksplozivnost … ničesar mu ne manjka, tako da jaz, kar pravim, da je to Lemmy 2.0.

Zamujene borbe si lahko kadarkoli ogledate za nazaj na VOYO

Kaj pa taktična pripravljenost, Jure je že omenil, da se pripravljate na višjega borca, z daljšim dosegom? Ja, nasprotnik je malo višji borec, ima tudi zanimivo krožno gibanje, tako da bomo poskušali izničiti njegovo gibanje in ga spraviti v našo igro. Lemmy je omenil, da bi rad imel borbo podobno Habibu Nurmagomedovu, da mu je všeč njegova popolna dominanca na tleh. Sta z Lemmyjem tudi študirala tudi Habibove borbe in poskušala posnemati njegove tehnike? Ja, že sam veliko gledam njihove (dagestanske) borbe in jih študiram. Meni je predvsem všeč ta stil borbe, ker se mi zdi, da je cilj, da se ti čim manj zmatraš, nasprotnik pa čim bolj in tako lažje prideš do zaključka. Tako da ja, v borbi na tleh je glavni cilj dobra kontrola, ki te nato privede tudi do zaključka in nihče ni boljši v tem kot Habib. Mi lahko še ti zaupaš kaj pričakuješ, da se bo zgodilo v Varšavi? Pričakujem res novega Lemmyja. Pričakujem, da bo bolj natančen in metodičen, ko bo iskal zaključek in mislim, da bo borbo dobro nadzoroval in jo nato tudi zaključil. Super Nejc, hvala lepa! Hvala vam.

S koncem dogodka KSW 62 pa še ne bo konec borilnih poslastic za ljubitelje borilnih veščin. V noči iz sobote na nedeljo ob 4.00 boste samo na VOYO lahko spremljali tudi UFC Fight Night: Makhachev vs Moises, na katerem se bo med drugim pomerila povratnica v oktagon Miesha Tate, borba večera pa bo pripadla varovancu Habiba Nurmagomedova, Islamu Mahačevu ter mlademu Brazilcu Thiagu Moisesu.