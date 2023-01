Prihaja največji, najboljši WFC doslej ... in to s prenosom na Kanalu A!

"To je ogromna stvar, ogromna. To je edina stvar, ki je manjkala. Če tega ne bi bilo, naprej več ne bi mogli. Če tega ne bi bilo, bi ostali na isti točki. To je tako pomemben korak in zato je to en mejnik pri WFC, pri slovenskem MMA na splošno, organizaciji borilnih dogodkov v Sloveniji ... Tega se zelo veselim," je navdušen strokovni komentator borb na Voyu Bojan Kosednar – Želva, ki je skupaj na WFC zbral kar osem nastopov. Zadovoljstva ne skriva niti Mahić: "V 17 letih kaj takšnega še ni bilo. To je zelo velik korak za organizacijo, za sam šport, za same tekmovalce, za Slovence, ki se bodo borili in tudi gledalci bodo imeli sedaj boljši dostop do tega športa. To je nekaj kar smo gradili 17 let. Verjetno se niti sam ne zavedam, kako pomembno je to za nas."



Organizatorji se nadejajo, da bo to največji in najboljši dogodek WFC doslej. Znova bodo sodelovali z bahrajnsko organizacijo Brave CF, spisek borb pa bo takšen, kot ga doslej na sončni strani Alp še ni bilo. "Jaz sem bom potrudil, da gledalcem zagotovim boljši dogodek, kot je bil prejšnji. Videli bomo borce z več kot 15 držav: Avstralije, Brazilije, Koreje, Slovence imamo, Kolumbijce. Res bo to en mednarodni spisek borb, kot ga še nismo videli," pove alfa in omega organizacije, ki pa o konkretnih imenih ne želi govoriti: "Spisek borb smo že skoraj zaključili. Res ne bi zaenkrat govoril o imenih, imamo še dovolj časa. Vse vam bomo pravočasno sporočili. Lahko pa pričakujete spisek borb, kot ga še ni bilo."