Priljubljeni brazilski UFC borec umrl v 35. letu starosti

"Naš priljubljeni borec mušje kategorije Allan Nascimento je bil najden brez znakov življenja, potem ko je med spanjem doživel srčni infarkt. Kljub hitremu posredovanju reševalnih ekip mu niso mogli več pomagati," je prek družbenih omrežij sporočila organizacija UFC, pod okriljem katere se je Brazilec boril od leta 2021.

Na dogodkih vodilne MMA promocije je vknjižil štiri zmage in dva poraza, sicer pa je v profesionalni karieri na 29 dvobojih ob zgolj sedmih porazih slavil kar 22-krat.

Nascimento je v domovini treniral pod okriljem Diega Lime, njegov trening partner pa je bil nekdanji UFC prvak Charles Oliveira, ki se je od rojaka poslovil prek družbenih omrežij: "Izgubil sem brata, ki mi ga je dal svet borilnih športov. Hvala, ker si mi bil vedno ob strani, ker sva si delila blazine za trening in kotiček ob kletki. Neizmerno sem hvaležen, da sem te imel ob sebi na treningih, v kotu in tudi v vsakdanjih trenutkih. Rad te imam, prijatelj. Legenda si."