Priprave začel s 103 kilogrami, 'uradna tehtnica' pokazala 84

Borci in borke, ki se bodo pomerili na dogodku WFC 28 / BRAVE CF 95, so uspešno opravili z najbolj nevšečnim opravilom – uradnim tehtanjem.

WFC 28 FOTO: VOYO icon-expand

Tako kot pred vsakim borilnim spektaklom so morali borci in borke tudi pred dogodkom WFC 26 / BRAVE CF 81 prestati uradno tehtanje, ki so ga vsi opravili z odliko. In kaj je o zbijanju kilogramov in pripravah na borbo povedal bosanski superzvezdnik Erko Jun, ki se bo v glavni borbi večera za naslov prvaka prvič v karieri boril v srednji kategoriji? "Mislim, da sem nazadnje imel tako malo kilogramov, ko sem bil še otrok, pri 16 letih. Začel sem v težki kategoriji, nato prestopil v poltežko, nikoli pa si nisem mislil, da se bom boril za naslov prvaka v srednji kategoriji. Ampak videl sem prijatelje, ki trenirajo in zbijajo veliko kilogramov, tako da sem si rekel, da lahko to naredim tudi jaz."

Erko Jun na tehtanju pred dogodkom WFC 28 / BRAVE CF 95. FOTO: Brave CF icon-expand

Jun je priprave začel s 103 kilogrami, v začetku tega tedna jih je imel 90, na uradnem tehtanju pa je tehtnica pokazala 84. "Šlo je dobro, saj sem v tem vidiku discipliniran že odkar sem se ukvarjal z bodybuildingom. Bil sem utrujen, najtežje pa se je bilo odreči naši hrani. Ni bilo čevapčičev in burekov, tako da komaj čakam, da se to po borbi vrne," je dodal borec iz Bosne in Hercegovine, ki v Sloveniji, kjer se bo boril že četrtič, čuti ogromno podpore in jo označuje za svoj drugi dom.

Bosanski zvezdnik je bil eden izmed številnih, ki so v zadnjih dneh pridno zbijali kilograme. Med temi, ki so veseli, da je tehtanje opravljeno, je tudi Monika Kučinič. "Težja borba kot prava borba. Na to sem navajena, zbila sem več, kot bi naj. Vaga je opravljena, sledi regeneracija, jutri pa akcija."

Slovenki bo nasproti stala Sofia Bagishvili, ki se je s Kučiničevo borila že aprila lani in se izkazala za odlično tekmico, bila tudi blizu zaključku, nato pa morala vseeno priznati poraz. "Prepričana sem, da sem v primerjavi z njo bolj napredovala. V glavi sem že zmagovalka," je še dodala izkušena slovenska kikboksarka, ki bo v Hali Tivoli napadala četrto zaporedno zmago.

Pred domače občinstvo se po lanskem septembru vrača Miha Frlic, ki pa ni imel borbe s kilogrami. "Mi v težki kategoriji imamo to srečo, da ne rabimo hujšati, kar nam zadnji teden priprav zelo olajša."

Slovenski težkaš je letos poskrbel za največji uspeh kariere, ko je na Poljskem debitiral pod okriljem najmočnejše evropske organizacije mešanih borilnih veščin in postal prvi Slovenec z zmago v KSW-ju. "Po vsaki takšni zmagi je pred naslednjo borbo večji pritisk in višja pričakovanja. Po vsaki zmagi je prepoznavnost večja. Pozna se, da ta šport na Balkanu raste in pridobiva vse več zvezd," je dodal Frlic, ki v Ljubljani pričakuje pravi spektakel in borbe, ki bodo publiko dvignile na noge.

Miha Frlic je lani v Ljubljani borbo zaključil v prvi rundi. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

