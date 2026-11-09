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Borilni športi

Prišel kot odmevna okrepitev, debitiral na sramoten način

Podgorica, 09. 11. 2026 16.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Alexander Soldatkin

Borilni dogodek FNC 35 je prinesel nekaj odličnih borb, hkrati pa tudi malce razočaranja. Velik del slednjega je prišel v predzadnji borbi večera, ko sta se po pravilih kikboksa udarila Rade Opačić in Alexander Soldatkin, ki je bil diskvalificiran. "Za to borbo ne bo plačan," je dejal razočaran predsednik organizacije FNC Dražen Forgač.

Ruski težkaš Alexander Soldatkin je septembra lani osvojil turnir organizacije Rizin, FNC pa ga je pred časom predstavil kot veliko okrepitev organizacije. Specialist za mešane borilne veščine je nekoliko presenetljivo za debi pod okriljem FNC-ja pristal na borbo po pravilih kikboksa, kar je bila po videnem v Podgorici velika napaka.

Soldatkin je v prvi rundi trikrat zrušil tekmeca, kar bi bilo povsem smiselno in sprejemljivo v MMA-ju, vsekakor pa ne v kikboksu. Sodnik ga je v prvi rundi večkrat opozoril in mu odvzel točko, kar pa pri Rusu ni zaleglo. V drugi rundi je ponovno prekršil pravila, tako da sodniku ni preostalo drugega, kot da ga diskvalificira.

Alexander Soldatkin
Alexander Soldatkin
FOTO: FNC

"Zelo sem zadovoljen z dogodkom, edino Soldatkin me je razjezil. Rekel sem mu, da za to borbo ne bo plačan, ampak morda se bom do jutra malce ohladil," je po spektaklu povedal Dražen Forgač. Ta očitno po prespani noči ni spremenil mnenja – eden od sledilcev na družbenem omrežju Instagram mu je postavil vprašanje, ali bodo po tem dogodku prekinili sodelovanje s Soldatkinom, prvi mož organizacije pa na to še nima točnega odgovora: "V tem trenutku še ne vem. Čakam, da mi razloži svoje početje."

Vse borbe dogodka FNC 35 si lahko ogledate v arhivu na VOYO.

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mma fnc 35 Alexander Soldatkin Dražen Forgač

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