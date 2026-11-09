Prišel kot odmevna okrepitev, debitiral na sramoten način

Ruski težkaš Alexander Soldatkin je septembra lani osvojil turnir organizacije Rizin, FNC pa ga je pred časom predstavil kot veliko okrepitev organizacije. Specialist za mešane borilne veščine je nekoliko presenetljivo za debi pod okriljem FNC-ja pristal na borbo po pravilih kikboksa, kar je bila po videnem v Podgorici velika napaka.

Soldatkin je v prvi rundi trikrat zrušil tekmeca, kar bi bilo povsem smiselno in sprejemljivo v MMA-ju, vsekakor pa ne v kikboksu. Sodnik ga je v prvi rundi večkrat opozoril in mu odvzel točko, kar pa pri Rusu ni zaleglo. V drugi rundi je ponovno prekršil pravila, tako da sodniku ni preostalo drugega, kot da ga diskvalificira.