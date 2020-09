Pritisk na UFC in Whita vse večji: Jones želi borbo z Miočićem, Ngannou besni

Jonesove namere so povsem jasne: po najkrajši poti priti do največje borbe v njegovi karieri, kar pa se trenutno ne ujema z načrti UFC-organizacije in njenega predsednika Dana Whita.

"Dobil boš svojo priložnost napasti šampionski pas težke kategorije, a šele po tem, ko priložnost dobi Francis Ngannou,"neučakanemu Jonu Jonesu sporoča predsednikDana White. Ta je prepričan, da bomo še pred zaključkom tega koledarskega leta spremljali omenjeno poslastico med izzivalcem Ngannoujem in aktualnim prvakom težke kategorije Stipetom Miočićem. Jones pa se je odločil z zapisom prek družbenega omrežja Twitter pojasniti, zakaj bi morala biti borba med njim in Miočićem najvišje na prioritetnem seznamu UFC. "Stipe (Miočić, op. p.) se ne želi vnovič boriti s Francisom (Ngannoujem, op. p.), saj je bil njun prvi medsebojni dvoboj daleč od enakovrednega. Če pogledamo na trenutno stanje z Miočićevega vidika, je jasno, da bi mu morebitna druga borba z Ngannoujem veliko več odnesla kot prinesla. In kot tretje, Stipe je po zadnji zmagi nad Danielom Cormierjem jasno dal vedeti, da si želi novega izziva. Sprašujem se, ali obstaja večji izziv, kot spopasti se z najboljšim borcem poltežke kategorije vseh časov," je Jones z obrazložitvijo močno dregnil v Francisa Ngannouja, ki mu ni ostal dolžan je in sporočil, "ali ti nisem že enkrat rekel, da sedi in počakaj v vrsti, Jonny? Stipe se mi ne more več izogniti," je na istem družbenem omrežju ob ključniku #nekronanprvak zapisal Ngannou.