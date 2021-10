Wilder ima zelo dober boksarski instinkt. Zelo dobro pripravlja svojo desnico, z gibanjem spravi nasprotnika v pravo linijo in nato udari. Dejstvo, da je nokavtiral toliko tekmecev, ni naključje, četudi niso bili na najvišjem nivoju – vsak boksar ve, da ni lahko nokavtirati težkaša. Poleg tega pa mogoče nima toliko drugih prednosti in to rešuje Furyja. Britanec zna nasprotniku vzeti desnico in se umakniti iz linije, po kateri udarja Wilder. Fury je bolj univerzalen boksar, ima več orodij, ki jih lahko uporabi v borbi. Kot sem že omenil, je kljub svoji velikosti hiter in dobro umika glavo. Vsak ima svoje odlike, ampak mislim, da jih ima Fury več.

Torej bi v tretji borbi pripisati prednost Furyju?

Zagotovo, enkrat je Wilderja že premagal in ima tako tudi miselno prednost. Predvsem me zanima, kako dobro psihično pripravljen bo Wilder na tretjo borbo, to se mi zdi ključno. Če bo Wilderjev kot dobro pripravil taktiko, lahko kadar koli preseneti z desnico in zmaga.

Kot smo že omenili, je Wilder proti Furyju doživel svoj sploh prvi poraz v profesionalni boksarski karieri, v pričakovanju tretje borbe pa lahko vidimo povsem drugega Wilderja – mirnega, tihega. Kako je po vašem mnenju prvi poraz vplival nanj?

Problem povprečnih šampionov je, da si poraze jemljejo k srcu. Največji šampioni seveda ne marajo izgubljati, a spoštujejo poraze, ker so ključni za napredek. Po porazu je čas za popravljanje napak in to je ključno za zmago v širšem pogledu (osvajanje naslovov, op. p.). Videli smo, da je Wilder to storil, in trenutek, ko si borec poraz vzame k srcu, je trenutek, ko začne dvomiti o sebi in padati.

Kaj gre borcu po glavi, ko doživi prvi poraz, in kaj svetujete svojim borcem, ko prvič izgubijo?

Začne se borba s samim sabo. Svoje borce poskušam učiti, da so vedno pomembne lekcije, tako ob zmagi kot ob porazu. Vedno razmišljamo, česa se lahko nekdo nauči oziroma kaj lahko popravi po borbi. Mogoče so se mlajši borci ob gledanju Floyda Mayweatherja 'navadili' neporaženosti, ampak vsi ostali največji boksarji so tudi kdaj izgubili. Svoje borce torej vedno učim, da gre za lekcijo, in ne za poraz. Zame je poraz, ko po borbi ne veš, kaj bi lahko izboljšal. Trenerji vedno iščemo pomanjkljivosti v borbi in ocenimo, na kaj lahko vplivamo. Ne moremo vplivati na sodnike, če ti slabo sodijo. Lahko pa vplivamo na fizično, tehnično in psihično pripravo ter seveda na taktiko. To so ključne stvari, ki vodijo k uspehom.