Prochazka zaradi hude poškodbe rame opustil šampionski pas: Vrnil se bom!

Prvak UFC-jeve poltežke kategorije Jiri Prochazka je sporočil, da si je huje poškodoval ramo, zaradi česar se ne bo boril na prihajajočem UFC 282. Poleg tega se je visokorasli Čeh odločil, da ne bo zadrževal poltežke kategorije in opustil šampionski pas. Pri UFC-ju so se tako odločili, da se bosta za nesporni naslov prvaka v glavni borbi večera na UFC 282 pomerila Jan Blachowicz in Magomed Ankalajev.

Jiri Prochazka je junija z Gloverjem Teixeiro uprizoril pravo vojno in Brazilca le pol minute pred koncem borbe prisilil v predajo. Češki borec je tako postal prvak UFC-jeve poltežke kategorije in bil odločen, da se bo s Teixeiro pomeril še enkrat in popravil splošen vtis, ki ga je pustil v Singaporju. Želja se mu je skoraj uresničila, saj bi se morala v povratnem obračunu Prochazka in Teixeira pomeriti v glavni borbi večera borilnega spektaktla UFC 282.

Glover Teixeira in Jiri Prochazka

A se to na žalost ljubiteljev mešanih borilnih veščin ne bo zgodilo. Prochazka si je namreč le dobre dva tedna pred borbo, na enem izmed treningov v Las Vegasu, huje poškodoval ramo, zaradi česar se povratni obračun (vsaj zaenkrat) še ne bo zgodil. Češki samuraj je poškodbo in njene posledice na družbenih omrežjih opisal takole: "Z velikim razočaranjem sporočam, da ne bom branil svojega pasu na UFC 282. Poškodoval sem se na treningu v Las Vegasu, kjer sem zaključeval priprave za obrambo naslova v UFC-jevi poltežki kategoriji. Poškodoval sem si ramo in potrebujem operacijo, zaradi katere se ne bom boril vsaj 6 mesecev. Glede na to informacijo, sem se po posvetu z vodstvom UFC-ja odločil, da ne bom zadrževal kategorije in bom opustil naslov prvaka. Za UFC-jev pas se bom šel boriti takoj, ko mi bodo zdravniki dali zeleno luč. Še enkrat ga bom osvojil, ne glede na to, kdo ga bo imel takrat v lasti. Vrnil se bom čez šest mesecev in od kogarkoli prevzel naslov prvaka. Opravičujem se svojim oboževalcem, prijateljem, družini, ki so kupili vstopnice in načrtovali pot v Las Vegas, da bi me podprli, to mi veliko pomeni. Prav tako se želim opravičiti Gloverju. Zmaga!"

Ker gre za poškodbo, ki bo zahtevala operacijo in dolgotrajno rehabilitacijo, se je Prochazka odločil, da ne bo zadrževal poltežke kategorije in je zato opustil šampionski pas. Sam je sicer zapisal, da se bo vrnil že po pol leta, predsednik UFC-ja Dana White pa je ameriškim medijem dejal, da je to najhujša poškodba rame, ki so jo videli UFC-jevi zdravniki in bo Čehovo okrevanje trajalo vsaj eno leto. Ob tem je seveda izvisel Teixeira, ki si je želel še letos nazaj prilastiti šampionski pas. 43-letniku, ki se mu kariera izteka vse hitreje, je UFC ob tem ponudil borbo za naslov prvaka z Magomedom Ankalajevim, vendar je Brazilec to možnost zavrnil. "Rekel sem jim, da potrebujem več časa za pripravo nanj, saj ima povsem drugačen stil," je Teixeira povedal za ESPN. "Fant je levičar, zato sem jim predlagal: Kaj pa, če bi se boril z njim v Braziliji? (Na UFC 283, 21. januarja prihodnje leto op. a.) S tem se niso strinjali in mi rekli, da potrebujejo nekoga, ki bi se boril v Vegasu. Rekel sem jim: v redu, boril se bom z Blachowiczem v Vegasu, on je vsaj desničar. Ankalaev je popolnoma drugačen borec. Potrebujem več časa."

Glover Teixeira

Glavna borba večera na UFC 282 bo tako po novem pripadla nekdanjemu prvaku Janu Blachowiczu in tretjemu izzivalcu poltežke kategorije Magomedu Ankalajevu, ki se bosta pomerila za nesporni naslov prvaka UFC-jeve poltežke kategorije. Poljak je bil prvak te kategorije med septembrom 2020 in oktobrom lani, ko mu pas odvzel prav Teixeira. Dagestanec Ankalajev, ki je v nizu kar devetih zaporednih zmag, pa se bo za naslov prvaka organizacije UFC pomeril prvič v karieri.

