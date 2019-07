Diaz in Nurmagomedov želela 'poravnati' stare račune

Te se vlečejo že štiri leta, potem ko so se tedaj na enem od dogodkov WSOF stepli med seboj trije borci - na eni strani brata Diaz in Khabib Nurmagomedov na drugi.

Nathan Diaz, ki ga čez dober mesec in pol na dogodku UFC 241 čaka obračun proti Anthonyju Pettisu, očitno še ni pozabil na omenjeni incident, čeprav so mnogi prepričani, da je bila tokrat varnostna služba UFC-ja tista, ki se ni pravočasno odzvala na Diazov mimohod v bližini dagestanskega borca, ki je "le" odgovoril na provokacije. Ko je Diaz opazil, da v eni od prvih vrst sedi Nurmagomedov s svojo ekipo, je začel s provokacijami, nakar so se le prebudili tudi varnostniki, ki so preprečili ponovitev neljubih dogodkov izpred štirih let.



V priloženem videu je lepo razvidno, da so se v bližini znašli tudi nekateri drugi borci, kot je Islam Makhachev. Na prireditvi ni izostal niti MMA zastopnik Ali Abdelaziz, ki je bil med prvimi, ki je skušal pomiriti razgretega Nata Diaza.