Prvak se je priklonil prvaku: 'Čestitke, Khabib. Užitek te je bilo gledati'

Neporaženi Khabib Nurmagomedov (29 zmag) se po tretji ubranitvi naslova in zmagi nad Gaethjejem tako poslavlja od oktagona. To odločitev je, kot je le nekaj trenutkov po novem skalpu priznal sam, sprejel že pred borbo z ameriškim borcem.

"To je bila moja zadnja profesionalna borba v karieri. I verjemite, da se brez očeta ne bom več vrnil. Ko so me klicali iz UFC-ja zaradi Justina (Gaethjeja, op. p.), sem mami obljubil, da bo to moja zadnja borba. Ko obljubim nekaj, potem to tudi izpolnim," je v emotivnem govoru po 29. zmagi v karieri dejal zdaj že upokojeni velemojster mešanih borilnih veščin.