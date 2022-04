Prvih pet zlatih medalj razdeljenih, Štarkel izpadel v drugem krogu

Prvi dan evropskega prvenstva v judu je dal štiri nove evropske prvake, le Španec Francisco Garrigos pa je lani osvojeni naziv najboljšega na stari celini obranil. Kot prvi na prvenstvu je Slovenijo zastopal David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov, ki je turnir začel z zmago, nato pa izpadel v drugem krogu.

Slovenskemu predstavniku Davidu Štarklu je žreb v prvem dvoboju namenil Srba Nemanja Milića. Sprva sta oba borca prejela po eno kazen za lažen napad, že v drugi minuti pa je Slovenec z lepo nožno tehniko vrgel Srba in ga nato za zmago zadržal v končnem prijemu. V drugem krogu izločilnih bojev se je 25-letnik pomeril z domačinom Janislavom Gerčevim. Po zelo izenačenem rednem delu dvoboja, v katerem je Bolgar prejel kazen za lažen napad, je sledil boj za zlato točko. Po dobri minuti in pol podaljška je Bolgar z atraktivnim metom vrgel Slovenca, a je sodnik sredi akcije borbo ustavil. Po ogledu videoposnetka pa so stranski sodniki akcijo vseeno priznali in v četrtfinale je napredoval domačin.

icon-expand Janislav Gerčev in David Štarkel FOTO: EJU - Gabi Juan

"Pred prvo borbo s Srbom sem imel kar veliko tremo. Vedel sem, da sem na papirju favorit, ampak lahko se zgodi karkoli nepričakovanega in me on premaga. Ne vem točno, zakaj nervoza, ampak takoj, ko sem stopil na blazino, je minila. V drugem dvoboju sem se pomeril z Bolgarom s katerim se dobro poznava. Veliko se boriva na pripravah po tujini. Vedel sem, da bo težka borba. Na papirju je bil favorit in še domačin povrhu tega. Borba se je zavlekla v boj za zlato točko. Na koncu sem naredil manjšo napako, ki jo je Gerčev izkoristil. Med borbo je imel Bolgar tudi prednost domačega terena. Enkrat med borbo me je celo prijel za nogo, česar sodniki niso videli." je po tekmi dejal Štarkel. Gerčev se je nato prebil vse do finala, kjer pa je bil pretrd oreh zanj aktualni evropski prvak Francisco Garrigos, ki je Bolgara najprej vrgel, nato pa ga prijel še v končni prijem in tako obranil evropsko krono. Bronasti medalji v najlažji moški kategoriji sta si priborila Francoz Cedric Revol in Belgijec Jorre Verstraeten.

icon-expand Francisco Garrigos FOTO: EJU - Gabi Juan

Med najlažjimi dekleti, kjer tokrat ni bilo slovenske predstavnice Maruše Štangar, ki še okreva po poškodbi rame, je naslov evropske prvakinje osvojila Francozinja Shirine Boukli. Drugo mesto je pripadlo Portugalki Catarini Costi, tretji mesti pa Shiri Rishony iz Izraela in Španki Julii Figueroi. V kategoriji do 52 kilogramov je naziv najboljše na stari celini osvojila Britanka Chelsie Giles, ki je po skoraj šestih minutah podaljška ugnala francosko predstavnico Amandine Buchard in ji tako preprečila obrambo naslova evropske prvakinje. Bronasti medalji sta osvojili mlada Hrvatica Ana Viktorija Puljiz in aktualna olimpijska prvakinja iz Kosova Distira Krasniqi, ki ji nu uspelo obraniti naslova evropske prvakinje. Evropski prvak v kategoriji do 66 kilogramov, v kateri nastopa tudi Slovenec Adrian Gomboc, ki pa tokrat na EP ni odpotoval, je postal Bogdan Iadov. Ukrajinec je v finalu z odlično izvedeno tehniko ouchi gari premagal Španca Alberta Martina Gaitera, ki pa je vseeno izboljšal lanski uspeh, ko je bil tretji. Italijan Elios Manzi in Moldavijec Denis Vieru pa sta osvojila bronasti medalji.

icon-expand Alberto Gaiero Martin in Bogdan Iadov FOTO: EJU - Kostadin Andonov

Pri dekletih do 57-kilogramov, kjer zaradi poškodbe rame ni nastopila aktualna evropska podprvakinja Kaja Kajzer, je zlato medaljo osvojila Izraelka Timna Nelson Levy sicer sedma iz lanskega EP, ki je v finalu premagalo Francozinjo Sarah Leonie Cysique - lani dobitnico bronaste medalje potem ko jo je v polfinalu premagala prav Kajzerjeva. Bronasti medalji sta osvojili borki, ki jima je lani medalja za las ušla saj sta bili peti, Belgijka Mina Libeer in Gruzijka Eteri Liparteliani.

icon-expand Kaja Kajzer - 5. iz lanskih olimpijskih iger, zaradi poškodbe rame ni nastopila FOTO: AP