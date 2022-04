Przybysz bo šampionski pas namesto proti Jojui branil proti Martinsu

Mesec dni je za nami in čas je za nov borilni spektakel najmočnejše evropske organizacije mešanih borilnih veščin. KSW se vrača v poljsko prestolnico, kjer bo potekalo osem atraktivnih obračunov, v zadnji borbi večera pa bo domačin Sebastian Przybysz branil šampionski pas bantamske kategorije, a ne proti Gruzijcu Zuriku Jojui, kot je bilo sprva pričakovano, temveč proti Brazilcu Werlleson Martinsu. KSW 69 si boste lahko v soboto v živo ogledali na VOYO.

KSW-jev prvak bantamske kategorije Sebastian Przybysz bo prihajajoči konec tedna drugič v karieri branil šampionski pas. 28-letni Poljak je slovenskim ljubiteljem mešanih borilnih veščin dobro poznan, saj je pred dvema letoma in pol v Zagrebu, po borbi večera in tesni sodniški odločitvi, premagal slovenskega borca Lemmyja Krušiča. Przybysz je v svoji naslednji borbi nato premagal Jakuba Wiklacza, marca lani pa je v borbi, ki je bila kasneje izbrana za borbo leta, ugnal Antuna Račića in postal prvak organizacije KSW.

Przybysz je šampionski pas prvič branil oktobra lani na dogodku KSW 64, ko mu je nasproti stal mladi Brazilec Bruno Santos. Po precej neaktivni prvi rundi je Poljak v drugi prevzel nadzor nad potekom borbe, nasprotnika je tudi zrušil in ga kaznoval z udarci iz t. i. bodylocka. V tretji rundi se je borba razživela, Przybysz je nasprotnika načel z močnim uppercutom, Santos pa ga je nato spravil na tla in zadel z nekaj dobrimi udarci. A prvak je pokazal svoje znanje v parterju in Santosa ujel v t. i. triangle zaklep z nogami. Čeprav sprva ni kazalo, da bo Poljaku uspelo dovolj stisniti noge, je bil pritisk na Santosev vrat prevelik in Brazilec se je moral predati.

Po pol leta je nastopil čas za drugo obrambo pasu, ker pa je Przybysz v svojih zadnjih treh borbah že premagal prve tri izzivalce Wiklacza, Santosa in Račića, je priložnost dobil mladi Gruzijec Zuriko Jojua, ki je v poljski organizaciji debitiral februarja letos in z dominantno predstavo odpravil Shamila Banukayeva ter se tako hitro zavihtel na četrto mesto na lestvici izzivalcev prvaka. A čeprav so bili plakati za borbo Przybysza in Jojue že natisnjeni in zanimiv promocijski video že narejen, bomo morali na spopad Poljaka in Gruzijca še nekoliko počakati. Jojua si je namreč le dober teden pred borbo poškodoval rebro in je zato moral svojo udeležbo na dogodku odpovedati. Namesto 26-letnega Gruzijca je poljska organizacija vpoklicala prav toliko starega brazilskega borca Werllesona Martinsa, sicer prvaka srbske MMA-organizacije Serbian Battle Championship. Martins bo tako imel čast v debitantskem nastopu v KSW-ju boriti se za šampionski pas, kar se zgodi le redko, a lahko to smatramo kot nagrado za Brazilčev pogum, ki je borbo za naslov prvaka sprejel le osem dni pred dogodkom.

Poleg borbe za naslov prvaka se bo na KSW 69 odvilo še sedem borb. V predzadnji borbi večera se bosta pomerila izkušena Poljaka Pawel Pawlak in Cezary Kesik. Dve leti starejši Pawlak, ki v profesionalni karieri beleži 19 zmag in štiri poraze, se bo v KSW-jevi kletki pomeril šele drugič v karieri, debitiral je septembra lani z zmago proti Damianu Janikowskemu. Kesik na drugi strani bo pod okriljem KSW-ja nastopil tretjič, v debiju za poljsko organizacijo je zabeležili svoj sploh edini poraz v profesionalni karieri (ob 13 zmagah), nato pa je na KSW 64 nokavtiral Marcina Krakowiaka in se vrnil na zmagovalno pot. Poljaka se na lestvici izzivalcev prvaka srednjetežke kategorije Roberta Soldića nahajata na četrtem in petem mestu, zato bi zmaga za kateregakoli izmed njiju pomenila velik korak naprej k borbi s trdoživim Hrvatom.

Na KSW 69 bo nastopil tudi obetavni in še neporaženi Poljak Robert Ruchala, ki je vse tri borbe v KSW-ju prepričljivo zmagal. Prvi dve borbi v poljski organizaciji je predčasno končal s podreditvijo nasprotnika z vzvodom na roko, nazadnje pa je z dominantno rokoborbo odpravil takrat še prav tako neporaženega Poljaka Patryka Kaczmarczyka. Tudi tokrat pa mu bo nasproti stal neporaženi borec, in sicer bo to Italijan Michele Baiano, ki bo debitiral v KSW-ju.

icon-expand KSW 69 Fight Card FOTO: KSW