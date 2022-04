Przybysz ostaja prvak, trdoživi Martins je v peti rundi le 'potapkal'

Sebastian Przybysz ostaja prvak KSW-jeve bantamske kategorije. S podreditvijo je v zadnji rundi strl več kot dober odpor Brazilca Werlleson Martins, ki se je kljub porazu na debiju izkazal, saj je borbo za naslov prvaka sprejel le osem dni pred dogodkom. Borbo za šampionski pas, kot tudi vse ostale borbe si lahko kadarkoli ogledate v arhivu VOYO.

Še pred glavno borbo večera so ljubitelji mešanih borilnih veščin težko pričakovali tudi obračun izkušenih Poljakov Pawela Pawlaka in Cezaryja Kesika. Poljaka se na lestvici izzivalcev prvaka srednjetežke kategorije Roberta Soldića nahajata na četrtem in petem mestu, zato bi zmaga za kateregakoli izmed njiju pomenila velik korak naprej k borbi s trdoživim Hrvatom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kesik je borbo dobro otvoril z brcami v noge, po dveh minutah pa se je odločil za poskus rušenja. Pawlaka je stisnil ob rob kletke, a je dve leti starejši Poljak situacijo poskušal obrniti in z rušenjem poskusil še sam. Ko ju je sodnik dal narazen sta borca zadržano počakala do konca prve runde, tik pred koncem pa se je Kesik znova zapodil v Pawlakove noge in ga uspešno zrušil ter tako verjetno v očeh sodnikov vpisal rundo. Tudi drugo rundo je z močnimi brcami začel Kesik, Pawlak pa ga je pri tem poskusil ujeti na predvsem z levim krošejem. Ker taktika ni delovala, se je tudi Pawlak začel posluževati brc, kar je naredilo borbo precej bolj izenačeno in, ko je ustavil še nekaj poskusov rušenj, se je tehtnica začela prevešati v na Pawlakovo stran. Tretja borba pa se je začela precej bolj 'udarjaško'. Utrujenost se je Poljakoma že precj poznala, zato sta raje stala trdno na nogah. Po skoraj polovici runde pa je uspešno rušenje vpisal Pawlak, ki je začel Kesika počasi zdelovati v parterju. A tudi Kesik se ni dal in iz spodnjega položaja zadel nekaj dobrih udarcev s komolcem. Popolnoma okrvavljena borca sta se na koncu športno objela in počakal na sodniško odločitev, ki pa je bila deljena. Dva sodnika sta borbo dosodila v prid Pawlaka, ki je tako vpisal 20. profesionalno zmago, Kesik pa šele drugi poraz v karieri.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Martins je vztrajal, a Przybysz je bil bolje pripravljen Borba za šampionski pas se je pričakovano začela z začetnim 'tipanjem', ki pa je na razočaranje zbranih navijačev trajalo praktično celo prvo rundo. Sebastian Przybysz je malenkost več poskušal s previdnimi udarci in brcami od daleč, a ni povzročil nobene škode, medtem ko je Werlleson Martins le nekajkrat sprožil in čakal na priložnost za prehod v parter, kjer je najbolj 'domač'. Druga runda se je začela bolj aktivno. Martins je zavzel sredino kletke in nakazoval udarce s koleni, nato pa je sprožil Przybysz, a je Martinsa zadel v ščitnik, ki varuje 'moškost'. Po kratki prekinitvi smo znova spremljali precej brezkontaktno borbo in tudi sodnik je moral nekajkrat borca pozvati k borbi. Minuto pred koncem druge runde pa je z levim direktom le zadel Przybysz, ki je Martinsa spravil v nokdavn in ga nato poskusil dokončati na tleh, a mu je za to zmanjkalo časa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V tretji rundi pa preobrat, Martins je v težave spravil prvaka. Dobro je zadel z levico in Poljaku skoraj ugasnil luči. Brazilec je borbo poskusil dokončati na tleh, a se je iztrošil in Przybysz obrnil situacijo ina Martinsa kaznoval na tleh. Četrto oziroma prvo 'šampionsko' rundo je aktivneje začel Przybysz, ki se je verjetno zavedal, da bo moral dobiti še vsaj eno rundo, če bo hotel zmagati po odločitvi. Brazilca je tudi zrušil na tla, a se je ta hitro pobral nazaj na noge. Po treh minutah je Poljak neuspešen poskus rušenja izkoristil za prehod na Brazilčev hrbet od koder je borbo nadzoroval do konca obračuna in vmes nekajkrat tudi neuspešno poskusil z davljenjem. Zadnjo rundo je odločneje začel prvak, ki je počasi stopnjeval pritisk in čeprav je neuspešno poskusil z rušenjem, je znova splezal na Martinsov hrbet, od koder pa si je tokrat zagotovil močan prijem z rokama in Brazilcu ni ostal odrugega kot da potapka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke