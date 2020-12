Pulev samozavesten nad Joshuo: Postal bom novi svetovni prvak

"Veliko ljudi že napoveduje britanski obračun za nespornega svetovnega prvaka med Joshuo in Tysonom Furyjem. A to so računi brez krčmarja, tega obračuna ne bo, s Furyjem bom boksal jaz," je optimistično razpoložen 39-letni Kubrat Pulev, ki je natančno preučil prejšnje dvoboje Britanca Anthonyja Joshue in odkril marsikatero pomanjkljivost.

"Opazil sem veliko napak, ki jih bom izkoristil, odkril bom njegove pomanjkljivosti. Mislim, da jih v času, ko ni imel dvobojev, ni mogel odpraviti. Menim, da bo vse odvisno od mene. Če bom pravi, če bom izpolnjeval taktične naloge, ne morem izgubiti. Trenutno se počutim odlično, močan sem. Boks potrebuje novega svetovnega prvaka, to bom jaz," je dejal Pulev, ki je do zdaj dobil 28 od 29 dvobojev, leta 2014 ga je premagal Ukrajinec Vladimir Kličko.

Boril se bo 'za vso Bolgarijo'

"Ta boj ne bo le zame, ta boj ne bo le za boks, ta dvoboj bo za vso Bolgarijo. Moja domovina še ni imela svetovnega prvaka, zato vem, da bom v mislih rojakov. Ne bom jih razočaral," napoveduje Bolgar, ki se bi moral z Joshuo meriti že leta 2017, a se je pred obračunom poškodoval, tako da so ga morali preložiti, kakor so ga zaradi pandemije novega koranavirusa preložili tudi junija.

Tokratni dvoboj bo lahko spremljalo 1000 ljudi, najbrž bo večina stiskala pesti za Joshuo, sicer olimpijskega prvaka iz leta 2012.

"Kubratu moram čimprej vzeti samozaupanje. Nekoga premagaš tako, da mu zlomiš dušo, to bo moja naloga. Njegov dvoboj s Kličkom mi je pokazal nekaj smernic, kako se ga lotiti, a od tega obračuna je že preteklo nekaj časa, najbrž je Bolgar zdaj drugačen boksar. Moja prednost bodo zagotovo tudi navijači. To je moja dvorana, tu sem počutim najbolje, vesel sem, da bom lahko boksal v Londonu," dvoboj nestrpno pričakuje 31-letni Britanec, ki ima tako kot Bolgar v svoji karieri, trenutno je svetovni prvak po verzijah IBF, WBO in IBO.