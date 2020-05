Pulev zabrusil Joshui: Pravi svetovni prvak se tako ne obnaša

Kubrat Pulevje obvezni izzivalec britanskega superzvezdnika Anthonyja Joshueza naslov po verziji IBF, a za njun spopad po prestavitvi dogodka, ki bi moral biti na sporedu 20. junija, novega datuma še ni. Omenjala se je tudi možnost, da bi njun dvoboj gostila puljska Arena, a na Hrvaškem velikih dogodkov ne bo vsaj do septembra oziroma oktobra, zato se že pojavljajo namigovanja, da bi lahko Pulev sprejel zajeten kupček denarja in se tako odpovedal izzivu, da bi se lahko Joshua neoviran spopadel z rojakom Tysonom Furyjem za vse štiri šampionske pasove težke kategorije.

"Ne razumem, da zakaj še vedno prestavljamo, namesto da bi se dogovorili za točen datum in prizorišče ter šli na delo?"se je v rodni Bolgariji vprašal Pulev. "Ko je dovolj, je dovolj. Komaj čakam, da zmagam v tem dvoboju. Vidim, kako se me ljudje borijo in se želijo še pred mano spopasti s kom drugim. Tako se pravi svetovni prvak ne bi smel obnašati."

'Vse je bilo v nasprotju s pravili'

Pulev je bil sicer tisti, ki je leta 2017 poskrbel za prvo preložitev njunega spopada, a je takrat vmes posegla poškodba, biti pa bi moral tudi obvezni izzivalec Andyja Ruiza mlajšega, ko je Američan sredi New Yorka junija lani šokiral Britanca in mu odvzel šop šampionskih pasov. Joshua si je nato v Savdski Arabiji z zmago nad Ruizom takoj povrnil naslove IBF, WBA in WBO, že dlje časa pa se "kuha" njegov obračun s prvakom WBC Furyjem, ki naj bi se z Američanom Deontayem Wilderjem po nadaljevanju dogajanja sicer udaril že tretjič. A do britanskega dvoboja nas očitno čaka še kar nekaj čakanja, saj niti Wilder niti Pulev zaenkrat ne dajeta znakov, da sta pripravljena na "izplačilo".

"Enkrat sem to storil, ko mi to ne bi bilo treba, to pa zato, da je Joshua lahko imel drugo borbo proti Ruizu Jr. Vse je bilo v nasprotju s pravili IBF, a sem sprejel kompromis,"še pravi Pulev."Minilo je leto in vedno so našli razlog za preložitev, da se ne borijo z mano. Dve možnosti sta: ali se boriš ali pa prepustiš naslov."

Pulevu je edini poraz v karieri zadal ukrajinski šampion Vladimir Kličko, ki ga je leta 2014 v Hamburgu nokavtiral v peti rundi v borbi za pas IBF. Na 29 dvobojih je torej zabeležil 28 zmag, medtem ko jih ima Joshua 23 na 24 dvobojih.