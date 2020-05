Pulj se bo očitno moral obrisati pod nosom, Joshua in Pulev za naslov v Veliki Britaniji

Boksarski spektakel med boksarjema težke kategorije Anthonyjem Joshuo inKubratom Pulevom je bil prvotno načrtovan za 20. junija 2020 na novem Tottenhamovem stadionu, ki sprejme do 62.303 gledalcev, a je pandemija novega koronavirusa vse skupaj prestavila. Ob hudih preventivnih ukrepih v Angliji je že bolj ali manj jasno, da bosta Joshua in Pulev, če želita v ring stopiti še letos, boksala na precej manjšem objektu. Nekaj časa je bila med resnimi kandidati tudi puljska Arena, a je, kot vse kaže, ta opcija zdaj že prečrtana.

Ponudbe z Daljnega vzhoda, Hrvaške ...

Joshuin zastopnikEddie Hearn je namreč v pogovoru zaSky Sportspotrdil, da je prioriteta najti manjši objekt v Veliki Britaniji, najverjetneje kar Angliji. "Absolutna prioriteta je najti prizorišče v Veliki Britaniji. Izjemno bi bilo, da bi se šport in posel vrnila in da bi imeli spopad za prvaka težke kategorije v tej deželi," je bil jasen Hearn, ki ne skriva, da se je za organizacijo dvoboja ogrelo precej drugih držav. "Imeli smo ponudbe s Srednjega vzhoda, pa z Daljnega vzhoda, od Hrvaške še nismo prejeli nič uradnega, toda tudi oni so pokazali interes,"je pojasnil Hearn, obenem pa izrazil upanje, da bo do borbe lahko prišlo na Otoku. "Radi bi se borili tu. Iščemo prizorišča, ki so manjša," je priznal Hearn, ki verjame, da se njegovemu varovancu Joshui ne bo treba boriti za zaprtimi vrati. "Če nam bodo dovolili zbrati nekaj gledalcev, lahko ekskluziven dogodek ustvarimo v Veliki Britaniji,"je prepričan. Hearn sicer boksanje za zaprtimi vrati namerava na Otok vrniti že v juliju. Šlo naj bi za borbi Dilliana Whyta inAleksandra Povetkina ter Katie Taylor in Amande Serrano.