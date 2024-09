Puljska arena bo znova gostila novodobne gladiatorje

Čeprav smo navajeni, da se športni dogodki odvijajo v dvoranah in na stadionih, za nekatere športe obstajajo prav posebna prizorišča. Eno izmed takšnih je Puljska arena, ki bo v soboto znova gostila dogodek največje organizacije mešanih borilnih veščin v regiji FNC. Borilni spektakel hrvaške organizacije z zaporedno številko 19 bosta odprla in zaključila slovenska borca, zato bo za slovenske ljubitelje mešanih borilnih veščin vse skupaj še toliko bolj zanimivo. FNC 19 boste lahko v soboto ob 20.00 v živo gledali na VOYO.

FNC se že tretje leto zapored vrača v Puljsko areno. Kjer so se nekoč borili gladiatorji, se bodo znova njihovi sodobniki – borci mešanih borilnih veščin. Največje ime med njimi je zagotovo 'Slovenski Rocky' Miran Fabjan, ki je povsem nepričakovano postal del borilnega spektakla FNC 19, ki ga boste lahko v soboto od 20.00. dalje v živo gledali na VOYO.

39-letni slovenski borec je namreč v glavno borbo večera vskočil kot zamenjava za moštvenega kolega in aktualnega FNC-jevega prvaka težke kategorije Ivana Vitasovića, ki si je le dober teden dni pred samim dogodkom poškodoval rebra. Fabjan se bo tako namesto borca iz Fažane pomeril z nekdanjim borcem največjih svetovnih organizacij kot sta UFC in PFL Yorganom De Castrom, ki je odločen pokvariti slovensko veselje v Puli. Zmagovalec njune borbe pa bo ob odsotnosti nespornega prvaka postal začasni prvak FNC-jeve težke kategorije.

Borb za naslov prvaka v Puli ne bo manjkalo, saj bosta poleg glavne borbe večera na sporedu še dve borbi za naslov prvaka. FNC-jev šampionski pas bo drugič branil angleški 'Lord' Jordan Barton, ki je lani s hitrim nokavtom odpravil Daniela Bažanta, s prvo obrambo pasu in še hitrejšim nokavtom proti Izraelcu Itayu Tatnerju, pa je v ljubljanskih Stožicah še bolj navdušil regionalne ljubitelje mešanih borilnih veščin. Tokrat mu bo nasproti stal izkušeni Brazilec Rony Jason, ki se je svoj čas meril v UFC-ju, pod okriljem FNC-ja pa je zbral poraz in dve zmagi.

Jordan Barton po zmagi na FNC 15

Za naslov FNC-jeve bantamske kategorije, ki je trenutno brez prvaka, pa se bosta pomerila 33-letni borec iz Bosne in Hercegovine Darko Banović, ki je na FNC 14 uspešno debitiral pod okriljem hrvaške organizacije ter tri leta mlajši Poljak Bartosz Wojcikiewicz, ki je v profesionalni karieri ob devetih zmagah zabeležil le en poraz. Zanimivo je, da bi se morala borca pomeriti že decembra 2022 pod okriljem švedske organizacije Superior Challenge, tako da bo njun obračun po več kot letu in pol le prišel na vrsto.

Borilni spektakel v Puli pa ne bo zanimiv le zaradi borb za naslov prvaka, temveč tudi zato, ker se bo do konca razpletel premierni borilni resničnostni šov Fight of Nations [TM], ki si ga prav tako lahko ogledate na VOYO. Že v drugi predborbi večera bo v kletko stopil mladi Erik Pletikos, ki v šovu zaradi poškodbe ni dobil priložnosti za dokazovanje. Obetavni borec iz Pule, ki ima pod pasom že tri profesionalne borbe (vse tri je zmagal s predčasnim zaključkom) se bo pred domačim občinstvom pomeril proti Angležu Randyju Mbojoju. Pletikos bi se moral sprva v Puli pomeriti proti sotekmovalcu resničnostnega šova in članu ekipe Srbije Voju Katanoviću, a je ta po težavah z zdravjem Borisa Stanića vskočil v finale.

Erik Pletikos in Fran Luka Durić v šovu Fight of Nations [TM]

V finalu borilnega resničnostnega šova Fight of Nations [TM] se bosta tako pomerila že omenjeni Katanović in Splitčan Marko Ančić. Za Katanovića bo nastop na FNC 19 že osma profesionalna borba v karieri, v kateri je zbral tri zmage in štiri poraze, Ančić pa bo debitiral med profesionalci. A 21-letni borec, ki živi v Zagrebu in trenira v American Top Teamu, se bo lahko odprl na bogate amaterske izkušnje in številne borbe v brazilskem jiujitsuju, s katerim se je ukvarjal preden se je podal v MMA.

Marko Ančić v resničnostnem šovu Fight of Nations [TM]

Prava poslastica za regionalne ljubitelje MMA-ja pa bo obračun trenerjev resničnostnega šova Filipa Pejića in Vasa Bakočevića. 32-letni borec z vzdevkom Nitro je v svoji profesionalni karieri zabeležil 16 zmag in osem porazov, dve njegovi borbi pa sta se končali brez zmagovalca. 'Nitro' se je v bogati karieri boril v najmočnejših organizacijah v Evropi in zabeležil tudi nastop v UFC-ju, po enoletnem premoru, ki si ga je popestril s trenersko vlogo v resničnostnem šovu, pa ga sedaj čaka dolgo želeni spopad z Bakočevićom.

Petar Mujkanović, Filip Pejić in Erik Pletikos

Bakočević, znan tudi pod vzdevkom Psiho, je eden izmed najbolj priljubljenih borcev v regiji, neumoren in odličen MMA-borec, a tudi pravi šovmen, ki obožuje trash talk, ki ga je dvignil v pravo medijsko zvezdo. Poleg tega je Bakočević eden izmed najbolj izkušenih MMA-borcev na Balkanu in je znan po tem, da nasprotnikov ne izbira. Za njim je že 68 profesionalnih borb v MMA-ju, na katerih je zabeležil 43 zmag, 24 porazov in en remi, poleg tega pa se od leta 2020 redno meri tudi v boksu z golimi pestmi.

Vaso Bakočević

Miran Fabjan pa ne bo edini borec, ki bo na FNC 19 poskrbel za slovenski pridih. Po zmagah v Ljubljani in v Medulinu hitri se v FNC-jevo kletko vrača poslovenjeni Kubanec Andres Ramos. 29-letni borec, ki že nekaj časa živi in trenira v Sloveniji, je profesionalno MMA kariero začel prav pod okriljem hrvaške organizacije in bo tako kot lani nastopil pred domačo publiko, saj poleg Kopra, kjer trenira v tamkajšnjem klubu MMA Koper, veliko treningov naredi tudi v hrvaškem klubu Trojan Free Fighters v Pulju.

Andres Ramos

V prvi borbi večera pa bo nastopil še en slovenski borec, in sicer Tim Kelc. Mladi Mariborčan je marca lani na debiju v mešanih borilnih veščinah navdušil z izjemno srčno predstavo proti precej izkušenejšemu nasprotniku. Kelc se bo v tretji profesionalni borbi moral opreti na bogate izkušnje iz juda, v katerem je bil večkrat tudi državni prvak, saj ga na debiju pod okriljem FNC-ja čaka borba z izkušenim kikboksarjem Dylanom Rajićem. Borec iz Bosne in Hercegovine, ki sedaj živi in trenira v Pulju, je na rodnem Nizozemskem treniral kikboks in oddelal sedem borb pod okriljem tamkajšnje organizacije Enfusion. Za kikboksem se je Rajić meril tudi v boksu, v Pulju pa bo debitiral v mešanih borilnih veščinah.

Tim Kelc ima v profesionalni karieri zmago in poraz.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Miran Fabjan – Yorgan De Castro (borba za naslov začasnega prvaka) Dogovorjena teža (do 75 kilogramov): Filip Pejić – Vaso Bakočević Peresna kategorija: Jordan Barton – Rony Jason (borba za naslov prvaka) Bantamska kategorija: Darko Banović – Bartosz Wojcikiewicz (borba za naslov prvaka) Peresna kategorija: Marko Ančić – Vojo Katanović (finale borilnega resničnostnega šova Fight of Nations [TM]) Težka kategorija: Martin Batur – Shota Betlemidze Težka kategorija: Andres Ramos – Arturas Kudresovas Predborbi: Peresna kategorija: Erik Pletikos – Randy Mboyo Težka kategorija: Dylan Rajić – Tim Kelc