Pretepeni borec trenerja zaman prosil, da prekine borbo: 'Ne morem več. Reci, da je konec'

Že v uvodni borbi novega UFC spektakla se je zgodil dogodek, ki bo gotovo odmeval. Pomerila sta se 25-letni Max Rohskopf in tri leta starejši Austin Hubbard. Slednji je bil ves čas v prednosti, svojega tekmeca je pošteno "pretepal", vse do te mere, da se je Rohskopf vdal in ni več nudil odpora. "Povej, da je konec. Ne morem več. Res ne morem," je Rohskopf vpil proti trenerju, ki pa je situacijo videl drugače in ni sprejel klica na pomoč svojega pretepenega varovanca. "Imava Max. Imava ga. Zdrži, še malo in bo. Zakaj bi sedaj prekinila. Šampion si. Vedi, da si šampion," je vpil trener Robert Drysdale. "Ne želim in ne morem več naprej," je ponavljal nesrečni borec in se usedel v kot oktagona ter ni nudil nikakršnega odpora tekmecu. "Ne moremo zmagati na takšen način. Ne moremo! Ti si prvak, ti si prvak, zapomni si to," je ostajal neomajen Drysdale, medtem ko je Rohskopf ostal v kotu ... "Vzpni se na njega in ga uniči. Končaj to borbo. Ti to zmoreš," so bili še zadnji motivacijski prijemi neomajnega trenerja, a si 25-letni borec ni premislil. Po koncu razprave med borcem in trenerjem se je približal še sodnik in vprašal Rohskopfa, če želi nadaljevati. Odgovor je bil pričakovan in borba je predčasno končana ...