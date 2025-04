Ramos: Gledalci lahko pričakujejo spektakel, ker bomo borci dali vse od sebe

OGLAS

Andres Ramos se že celo življenje ukvarja z borilnimi veščinami. Na Kubi je treniral rokoborbo in bil tudi član reprezentance, po prihodu v Slovenijo pa se je odločil preizkusiti še v mešanih borilnih veščinah. V amaterski konkurenci se je kalil v okviru slovenske organizacije VFN, profesionalno kariero pa je začel prav pod okriljem hrvaške organizacije FNC, ko je julija 2023 osvojil FNC-jev turnir Armagedon 4.

Andres Ramos FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Le dober mesec po prvi profesionalni zmagi je Ramos po hitrem postopku vknjižil še drugo, lani pa je v Stožicah pokazal rokoborsko znanje in po le dobri minuti vknjižil še prvo zmago s podreditvijo. Ker je v Stožicah s Čehom Vladimirjem Hajekom opravil tako hitro, se je v kletko znova podal na začetku maja, ko je prvič borbo pripeljal do konca in se veselil zmage po soglasni sodniški odločitvi. Enako je bilo lanskega septembra v Puli, ko je na račun dominantne rokoborbe vknjižil še peto profesionalno zmago.

Ramos se bo po dobrem letu dni znova boril v Stožicah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Lanskega novembra pa je 31-letni Kubanec vskočil kot pozna zamenjava na za FNC-jev spektakel v Zagrebu in proti nekdanjemu UFC-jevemu borcu Krzysztofu Jotku doživel sploh prvi poraz v profesionalni karieri. A ga to ni vrglo s tira. Grenkobo poraza bo 12. aprila na 40. rojstni dan prijatelja in trening partnerja Mirana Fabjana, poskusil odplakniti z zmago proti še neporaženemu Bolgaru Valeriju Atanasovu, ki bo debitiral pod okriljem hrvaške organizacije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Pričakujem težko borbo, ampak v prvi rundi jo bom končal, verjemite mi," je pred novim spektaklom v Stožicah optimističen Ramos, ki se je po prvem porazu v karieri popolnoma osredotočil na športno kariero: "Trudim se, da vsak dan treniram kot konj. Ni drugega, kot pa da grem na zmago." Pole treningov MMA-ja pa skromni Ramos pridno vadi tudi jezik. In to kar dva, saj čeprav živi v Sloveniji večinoma trenira v hrvaškem klubu Trojan Free Fighters: "Ja treniram slovenščino in sedaj še hrvaščino. Je težko, ker se moram učiti dva jezika naenkrat, ampak mislim, da mi dobro gre. Se trudim." Visokorasli Kubanec je zaradi lokacije borbe še posebej motiviran, da vknjiži novo zmago: "To da se borim v Stožicah, mi pomeni veliko, ker je Slovenija moj dom. Slovenija je lepa država z lepo naravo in sem zelo zadovoljen, ker živim tukaj." Ramos bo eden izmed šestih domačih borcev, ki se bodo borili na FNC 22, zato po njegovem mnenju dogodek obeta veliko: "Gledalci lahko pričakujejo dober spektakel, ker bomo jaz in drugi borci dali vse od sebe, da bodo oni uživali in, da ne bodo prišli za brez veze v Stožice."

Andres Ramos na treningu pred FNC 22 FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: