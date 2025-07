Ramos za šampionski pas v Zagrebu proti Batiniću

Andres Ramos se z borilnimi veščinami ukvarja že od otroštva. Na Kubi je treniral rokoborbo in bil tudi član reprezentance, po prihodu v Slovenijo pa se je odločil preizkusiti še v mešanih borilnih veščinah. Na račun odličnih predstav pod okriljem (nekdanje) organizacije VFN si je prislužil pogodbo z organizacijo FNC in na sedmih profesionalnih borbah vknjižil šest zmag.

Za naslov prvaka težke kategorije se bosta v glavni borbi večera udarila Ivan Vitasović in Darko Stošić , priča pa bomo tudi borbi med Ivanom Sičajo in Pawlom Politylom , ki sta se letos enkrat že pomerila. Februarja je v Zadru do zmage po deljeni sodniški odločitvi prišel Sičaja, gledalci pa so takrat z žvižgi jasno izrazili mnenje, da bi si zmago zaslužil Politylo. Mu lahko v drugo uspe?

Uradno je tudi, da se bosta udarila veterana Aleksandar Janković in Filip Pejić ter mladeniča Leonardo Gomes in Fran Luka Đurić. Slednji je lani navdušil v resničnostnem šovu Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, del spektakla v Zagrebu pa bosta tudi borca, ki se bosta najbolje izkazala v novi sezoni omenjenega šova, ki ga boste lahko od 19. julija spremljali na VOYO.

V eni od glavnih borb večera nas čaka dvoboj med Miranom Fabjanom in Aleksandrom Ilićem. Obračun bo imel še za odtenek več pomena kot sicer, saj bosta zvezdnika nasprotnika že v novi sezoni šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, kjer se bosta preizkusila kot trenerja.