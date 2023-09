Ranjeni Alvarez in čustveni Charlo bosta v Las Vegasu spisala zgodovino

Nov konec tedna, nov boksarski spektakel na VOYO. V noči na nedeljo ob 2.00 se bosta v Las Vegasu soočila nesporni prvak supersrednje kategorije Saul (Canelo) Alvarez in nesporni prvak polsrednje kategorije Jermell Charlo. Vsak boksar bo s seboj v ring prinesel štiri šampionske pasove in zagotovo bosta oba storila vse v njuni moči, da ga zapustita z vsemi na voljo.

icon-link Saul (Canelo) Alvarez proti Jermellu Charlu FOTO: 24ur.com

Gre za prvi obračun v zgodovini moškega boksa, kjer se bosta soočila lastnika štirih pasov. Nesporni favorit je Mehičan Canelo Alvarez, Jermell Charlo pa ga kljub temu po mnenju mnogih strokovnjakov lahko preseneti. Jermell je do zdaj vedno bil povezan s svojim bratom in identičnim dvojčkom Jermallom Charlom. Svoji boksarski karieri sta začela z obiski telovadnic v družbi očeta, ki je bil nekdanji boksar. Krasi ju izjemna hitrost in spretnost v kombinaciji z nepopustljivim pristopom. Kljub temu, da sta eden drugega med velikimi borbami pogosto bodrila in skupaj slavila naslove, je njun odnos tudi zelo nepredvidljiv, saj v določenem trenutku nista imela stikov kar dve leti. Julija letos sta javno in fizično celo obračunali nekdanja žena Jermalla in sedanja žena Jermella, vpletel se je tudi Jermall in zdaj je jasno, da dvojčka od tega trenutka naprej znova nista v stikih. Jermall tokrat skoraj zagotovo ob ringu ne bo podpiral svojega brata.

"Še vedno sem prvak in še vedno sem neporažen, kljub temu pa se počutim, kot da sem izgubil vse. Svoj odnos s svojo mamo, očetom in bratom dvojčkom. On se pripravlja na borbo s Canelom, jaz pa še vedno nisem govoril z njim," je nedavno priznal "starejši" Jermall. Borba z Alvarezom je pravzaprav sprva bila ponujena prav njemu, ki pa je ponudbo moral zavrniti zaradi kombinacije poškodb, ločitve in vse hujšega mentalnega stanja. Odločitev, da bo Alvarezov nasprotnik minuto mlajši brat Jermell je mnoge sprva presenetila, saj se je ukvarjal s poškodbo roke, a očitno meni, da je nared.

icon-expand Vsi pasovi na voljo v borbi Canel Alvarez - Jermell Charlo FOTO: AP

"Jaz sem bojevnik. Storil sem to, kar sem moral storiti, in zdaj sem se znašel tu. Mislim, da se Canelo še ni soočil z borcem mojega kalibra. Res je, da se je boril z odličnimi borci, ampak jaz bom v ring prinesel nekaj popolnoma drugačnega od tega, kar je do zdaj videl pri drugih. Jaz kljubujem znanosti boksa. Borim se že celotno življenje. Veliko ljudi se ne more primerjati s tem, kar sem jaz doživel v svojem dosedanjem življenju. Zasluženo sem se znašel v tem položaju in zdaj lahko dokažem svojo vrednost," je na novinarski konferenci pred dvobojem dejal Jermell. Tudi Alvarez ima svoje težave Na drugi strani se bo Alvarez boril že v svoji 64. profesionalni borbi. Maja lani je izgubil proti Dmitriju Bivolu, kljub zmagama proti Joeju Saundersu in Calebu Plantu pa Mehičan v obeh primerih ni navdušil. Vidno je, da je z leti in borbami izgubil nekaj hitrosti, vendar njegova moč ne pojenja in je še vedno zelo pogosto odločilni faktor. Omenjenim borbam je sledil trojček borb z Genadijem Golovkinom, ki jih je Canelo dobil, vendar so izpostavile njegove težave z vzdržljivostjo, saj je na vseh borbah sprva dominiral, potem pa je popustil in svojemu nasprotniku dovolil preveč uspešnih udarcev. Po zadnji borbi je tudi priznal, da je moral operirati roko.

Sledila je majska borba z Johnom Ryderjem, ki bi vsaj na papirju morala biti lahka in se končati z nokavtom. A kljub temu, da se je Alvarez prvič po letu 2011 boril v rodni Mehiki, je Ryder zdržal celotnih 12 rund. Po borbi so strokovnjaki izpostavili nekaj Alvarezovih pomanjkljivosti. V obrambi nasprotnikom dovoli veliko več čistih udarcev kot nekoč, saj so njegove reakcije vse počasnejše.

Tudi njegovo gibanje po ringu je vse počasnejše, poleg prej omenjene vse slabše vzdržljivosti pa tudi njegova moč ni več to, kar je nekdaj bila. Vse skupaj napoveduje izjemno zanimivo borbo. Vsakršno popuščanje Alvareza bi Charlo lahko izkoristil in presenetil boksarski svet. Če želite spremljati enega najbolj pričakovanih boksarskih obračunov v letošnjem letu, pa v noči na nedeljo spremljajte VOYO. Seznam borb: Saul "Canelo" Alvarez - Jermell Charlo, za nesporni naslov v supersrednji kategoriji Yordenis Ugas - Mario Barrios, začasni WBC naslov v velterski kategoriji Jesus Ramos - Erickson Lubin, juniorska srednja kategorija Elijah Garcia - Armando Resendiz, srednja kategorija Frank Sanchez - Scott Alexander, težka kategorija Oleksandr Gvozdik - Isaac Rodrigues, poltežka kategorija Terrell Gausha - KeAndrae Leatherwood, srednja kategorija