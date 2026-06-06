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Borilni športi

Hala Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla WFC 30

Ljubljana, 06. 06. 2026 09.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih R.S.
WFC 30 Faceoff

Ljubljanska dvorana Hala Tivoli bo ob 20. uri gostila borilni spektakel WFC 30. Na seznamu je deset borb, ki bodo poskrbele za napeto dogajanje skozi celotni dogodek. Vrhunec bodo gledalci doživeli čisto na koncu, ko bodo spremljali borbo v težki kategoriji, v kateri se bo za naslov prvaka pomeril Miha Frlic. Vse borbe si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na VOYO.

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  • Zlatko Mahić o prihajajočem spektaklu WFC 30
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    Zlatko Mahić o prihajajočem spektaklu WFC 30
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    Iz Sveta: WFC 30

Dogodek WFC 30 bo v Ljubljano pripeljal kombinacijo domačih adutov, mednarodnih imen in dvobojev z visokim vložkom. Glavna zgodba večera bo boj Mihe Frlica za šampionski pas težke kategorije organizacije Brave, v igri pa bo tudi naslov v poltežki kategoriji, za katerega se bosta pomerila Erko Jun in Mohamed Maalem. Eden najbolj zanimivih obračunov večera bo povratna borba Davida Forsterja in Amila Tutića. Njuna prva borba novembra lani je prinesla veliko napetosti že pred dogodkom, v kletki pa se je končala s soglasno sodniško odločitvijo v korist Forsterja.

Preberi še WFC 30 v Hali Tivoli: Frlic napada naslov, Erko Jun v povratnem dvoboju

Slovenske barve bo zastopala tudi Monika Kučinič, ki jo čaka obračun z vselej nevarno Rusinjo Marino Merčuk. Dvoboj bo zanimiv predvsem zaradi vprašanja, kako se bo slovenska borka znašla proti nasprotnici, ki prihaja iz borilno zelo zahtevnega okolja.

Spektakel WFC 30 si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na VOYO. Začnemo ob 20.00, borbe bosta za vas pospremila naš Tadej Vidrih in strokovni komentator Marko Drmonić.

WFC 30: Ljubljana
WFC 30: Ljubljana
FOTO: VOYO
borilni športi wfc 30

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