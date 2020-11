Razočarani šampion: 'Žalil me je, na koncu pa je vsa resnica prišla na dan'

Fury je po zmagi sicer dejal, da nima nič proti še eni borbi z Wilderjem, a da ga v isti sapi bolj privlači zamisel o dvoboju z rojakom Joshuo, ki ima v lasti kar štiri šampionske pasove težke kategorije (Super WBA, IBF, WBO in IBO). Zavedajoč se dejstva, da mu možnost za tretji obračun s prerojenim britanskim rivalom vse bolj polzi iz rok, je Wilder ubral drugačno pot in z omenjenima tekmecema začel obračunavati kar prek svojega Twitter profila. Tam je večino svojega gneva zlil na Joshuo, ki ga je zmerjal in blatil, da med drugim ni zbral dovolj poguma za medsebojni obračun, ko je bila možnost za to. Na Britančev odgovor ni bilo treba čakati dolgo, saj je ta v pogovoru za Sky Sports na to temo dejal: "Zdaj je težko karkoli pametnega povedati, a dejstvo je, da so ljudje pred časom izgovorili marsikaj neresničnega in žaljivega na moj račun. Toda s časom prava resnica pride na dan, saj je sam Wilder priznal, da smo mu mi ponudili zelo donosno ponudbo za medsebojni obračun. A on se je želel pomeriti s Furyjem, sam na drugi strani pa nisem ničesar komentiral. Če je bila to njegova velika želja, tudi prav. Še danes ne vem, kaj ga je tako razjezilo, da je začel javno obračunavati z menoj. Želel me je očrniti v javnosti in me prikazati kot nekoga, ki športu ne želi dobro. Da se mu bojim zoperstaviti v ringu, kar je pa daleč daleč od resnice. Pred dnevi pa se je sam zarekel in priznal, da smo mu ponudili dobro pogodbo, a da si je on želel Furyja. Ljudje si lahko sami ustvarijo realno sliko."



Kakorkoli že, Joshuo naslednji obračun čaka 12. decembra, ko se bo pomeril s Kubratom Pulevom. V primeru zmage in na drugi strani Furyjeve uspešne prve ubranitve WBC naslova lahko v naslednjem koledarskem letu pričakujemo spektakularen britanski obračun za naslov absolutnega svetovnega prvaka težke kategorije. Wilder pa ...