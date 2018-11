Razprava o duševnih boleznih začinila ogrevanje pred borbo Fury-Wilder

'To je bolezen' "Razen boksa mislim, da sem bil poklican za to ‒ da poskušam pomagati drugim ljudem z enak imi težavami," je za BBC Sport dejal Fury. "Da poskušam pojasniti, da nisi šibka oseba, da nisi razočaral, da nisi polom. Ljudje se ti ne bodo smejali. To je bolezen. Ravno tako kot rak. Ravno tako kot vse ostale bolezni tam zunaj. To je resnična, resnična težava,"je opozoril Fury.

Britanec se je po tem, ko so mu odvzeli pasova verzij WBO in WBA, zdravil zaradi težav z depresijo, zdaj pa si večkrat kritizirani borec želi vsaj delno oprati javno podobo in priskočiti na pomoč tistim, ki jo najbo lj potrebujejo.

Tyson Fury se bo v ring podal tretjič po tem, ko se je vanj vrnil po suspenzu zaradi zlorabe prepovedanih substanc in tretjič po tem, ko so mu odvzeli priborjene šampionske pasove po nepričakovani zmagi nad dolgoletnim vladarjem težke kategorije Vladimirjem Kličkom .

"Duševno zdravje je ena največjih težav, ki jih imamo v tem trenutku na svetu. Je tihi ubijalec. To je neprestana borba s samim sabo. Bolj, kot se bomo o tem pogovarjali, bolj bo odprta in bolj bo to razbilo stigmo duševnega zdravja. Če sem lahko jaz šel skozi to in zdaj živim običajno, srečno življenje, potem menim, da lahko to uspe tudi vsem ostalim,"dodaja britanski boksar.

Wilder priznal, da je imel tudi sam težave

Njegove izjave so odgovor na zbadanja njegovega naslednjega nasprotnika, Deontaya Wilderja, ki je z izkupičkom 40-0 še vedno neporažen. 33-letni Američan je pred dvobojem v Los Angelesu dejal, da je imel zaradi alkohola in drog tudi sam duševne težave, a da jih je prebrodil, Fury pa da prevečkrat pripoveduje o svojih težavah in jih obeša na veliki zvon.

Fury je svetovni prvak postal leta 2015, nato pa je več kot dve leti in pol čakal na povratek. Anglež, samooklicani kralj Romov, je priznal, da je v tistem času "zasovražil boks" in večkrat zaužil kokain. Med zdravljenjem depresije je padel na dopinškem testu, krivdo je zvalil na nekastrirano divjo svinjo, ki naj bi jo pred oddajo vzorca pojedel.

Fury: Wilder je boksar, ne pa zdravnik

"Imel sem denar, slavo, čast, pasove - imel sem vse, kar bi si lahko kdorkoli želel. Imel sem družino, otroke, hišo, avte, ure, nakit, karkoli," je o temnih trenutkih svojega življenja še povedal Fury. "V tistih trenutkih ni bilo pitja, a dan po borbi (s Kličkom, op. a.) sem bil totalno v depresiji in želel sem si umreti. To je bilo pred zlorabo alkohola in drog, zato mi to mnenje (Wilderja, op. a.) ne pomeni prav nič,"se je Američana še lotil Britanec.

"Težko je pojasniti nekomu, ki ne razume, kaj preživljaš, a ko sem slišal to sporočilo, je povsem jasno, da nima težav z duševnim zdravjem in da nikoli ni imel težav z duševnim zdravjem,"dodaja Fury. "Nekateri ljudje se nikoli v svojem življenju niso dotaknili droge ali pa pijače, pa so si še vedno vzeli življenje zaradi težav z duševnimi boleznimi. To nima zveze z drogami ali pijačo. Morda vzameš drogo ali pijačo, da se znebiš bolečine in se izviješ iz tega, skozi kar greš. Tega ne storiš, da bi se spravil v ta položaj. To, kar je prišlo s strani Deontaya Wilderja, je njegovo neizobraženo mnenje o tej temi. Zaradi takšnega obnašanja si ljudje ne upajo spregovoriti o svojih težavah. Deontay Wilder je boksar. Ni zdravnik duševnega stanja in duševnega zdravja."

30-letni borec iz Manchestra je tudi prepričan, da bodo o njegovem povratku nekoč posneli film: