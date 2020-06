Razvpiti McGregor tretjič napovedal konec kariere

Conor McGregor se je prvič upokojil leta 2016, ker se je z UFC sprl o lokaciji intervjuja, ki bi ga moral opraviti. A se je nato vrnil, potem ko je bil uspešen v pogajanjih za boljšo pogodbo. Irec z vzdevkom The Notorious (razvpiti oziroma zloglasni) je marca lani drugič napovedal konec kariere, potem ko ga je oktobra 2018 v ringu premagal RusHabib Nurmagomedov. McGregor se je nato vrnil oktobra 2019 in januarja letos premagal AmeričanaDonalda Cerronejapo vsega 40 sekundah. McGregor je osvojil naslov UFC v lahki kategoriji v letih 2015 in 2016, v težki kategoriji pa v letih 2016 in 2018, avgusta 2017 pa se je v Las Vegasu boril proti ameriški legendi Floydu Mayweatherju.