'Rekel sem, da sem za pas pripravljen umreti in to sem tudi dokazal'

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

2026 04 11 FNC 29 Stozice 15 Aljoša Kravanja

2026 04 11 FNC 29 Stozice 15 Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja



















Jakob Nedoh je novi šampion poltežke kategorije v organizaciji FNC. Besede, ki so po koncu borilnega spektakla odmevale širom celotne Slovenije in bodo zagotovo močno vplivale na prihodnost vrhunskega borilnega športa pri nas. 29-letni Primorec je v borbi večera premagal do zdaj še nepremaganega Hrvata Mateja Batinića in v deželo na sončni strani Alp prinesel prvi zgodovinski šampionski pas organizacije FNC. Nedoh, ki sicer slovi po svojem boksu in surovi moči, je v borbi za šampionski naziv pokazal veliko mero preudarnosti, umirjenosti in borilne inteligence, ki odražajo njegovo rast kot borec in oseba. Primorec je potek borbe nadzoroval praktično od začetka do konca in ni pretirano tvegal s poskusi hitrega zaključka. Takoj po veliki zmagi je spregovoril o svojem uspehu: "Ne zavedam se še popolnoma, kaj sem sploh dosegel. Napredoval sem predvsem v glavi. Boril sem se pametno in pokazal veliko mero inteligence. Boril sem se za zmago, ne zase."

Nedoh je bil pred borbo poln obljub o svoji predanosti, disciplini in želji, ki jo bo pokazal na velikem spektaklu. Varno lahko rečemo, da je svoje obljube izpolnil, čeprav mu za šampionski pas ni bilo potrebno "umreti", je v kletki dal vse od sebe in Sloveniji prinesel prvi pas v zgodovini največje regijske organizacije: "Še zdaj 'umiram', res sem dal vse, kar sem imel. V priprave sem šel stoodstotno, pripravljen sem bil žrtvovati tudi svoje zdravje, zdaj se mi je to poplačalo," je v slačilnici po veliki zmagi dejal Primorec, obenem pa poudaril pomembnost ekipe, ki stoji za njim na čelu s trenerjem Tomijem Šudejem: "Brez moje ekipe mi ne bi uspelo, ta pas je tudi njihov. Če mi Tomi ne bi govoril, da lahko Batinića premagam, najbrž ne bi sprejel borbe. Vlil mi je potrebno samozavest, da lahko zmagam in na koncu se je to tudi uresničilo.

Za 29-letnika, ki avgusta pričakuje rojstvo svojega prvega otroka, je to prva karierna zmaga, ki jo je dosegel po sodniški odločitvi, kar 70 odstotkov svojih zmagoslavij je dosegel z nokavtom, proti hrvaškemu borcu pa je pokazal drugo plat svojih borilnih sposobnosti. Ob razglasitvi rezultatov je bilo ozračje seveda napeto, a Nedoh je v sebi vedel, da je bil boljši: "Pokazal sem več. Bil sem boljši v rokoborbi, trikrat sem ga spravil na tla. Batinić mi poleg brc v nogo ni povzročal večjih težav. Enostavno sem bil superioren borec, ko mi je tekla voda v grlo, sem pametno počakal na zvonec. Postopoma sem zmagoval runde in na koncu osvojil šampionski pas."

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

2026 04 11 FNC 29 Stozice 15 Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja



















Pretežno slab večer za ostale slovenske borce

Velika zmaga Nedoha je popravila okus slovenskih borilnih sladokuscev, ki so bili v Stožicah priča porazu velike večine naših borcev. Pred borbo večera je kot edini domači predstavnik do zmage prišel Alexandr Drabinca, ki je v težki kategoriji po sodniški odločitvi premagal bosanskega borca Milana Kadleca. Spektakularen večer se ni izšel po pričakovanjih Saše Klinca, od katerega je bil v srednji kategoriji boljši Srb Vuk Lekić. Prav tako je bil poln razočaranja Rok Krušič, ki je v bantamski kategoriji po tehničnem nokavtu v tretji rundi izgubil proti Poljaku Bartoszu Wojcikiewiczu. Grenek priokus je večer pustil v ustih Bojana Kosednarja - Želve, ki je imel v stoženski dvorani sicer glasno podporo navijačev ljubljanske Olimpije Green Dragons, a je moral že v prvi rundi po podreditvi premoč priznati Srbu Dušanu Džakiću.

Spektakel FNC 29 v Stožicah FOTO: Aljoša Kravanja

Še posebej boleč pa je bil poraz legendarnega slovenskega borca Denisa Porčiča, ki je že pred spektaklom napovedal, da bo v Stožicah še zadnjič v karieri stopil v kletko. 45-letnik je svoj zadnji ples proti Jivku Stoimenovu odprl dobro in se v uvodnih treh minutah levje boril proti 16 let mlajšemu Bolgaru, kateremu je zadal tudi nekaj izvrstnih in močnih brc. V drugi rundi pa mu je načrte prekrižala poškodba levega podplata, ki mu že nekaj časa dela težave. Jeseničan je moral borbo tako predati in njegovo slovo od borilnega sveta je dobilo grenak priokus.

Porčič je bil z začetkom borbe zadovoljen, zato sta poškodba in predaja še toliko bolj boleči: "Vse je šlo po načrtu. V prvi rundi sem se več branil, saj sem želel, da se tekmec malce utrudi. V drugi sem bil bolj sproščen, vedel sem, da bom imel več kondicije od Stoimenova. Ravno v tem je bila težava, preveč sem se sprostil. S podplatom imam težave že celo leto, vedno, ko mislim, da se je dokončno zacelil, se znova 'zategne'. Pri gibanju v stran sem čutil, da je nekaj počilo. Vedel sem, da bi v primeru nadaljevanja borbe zgolj poslabšal poškodbo, tako da nisem imel druge izbire."

Spektakel FNC 29 v Stožicah FOTO: Aljoša Kravanja