Borilni športi

'Rekel sem, da sem za pas pripravljen umreti in to sem tudi dokazal'

Ljubljana, 12. 04. 2026 10.32 pred 1 uro 5 min branja 2

Avtor:
T.V. A.M. +1
Spektakel FNC 29 v Stožicah

Za nami je spektakel borilnih veščin FNC 29, ki je prinesel tudi zgodovinski prvi slovenski pas v največji regijski borilni organizaciji. Jakob Nedoh je pred dobro napolnjenimi Stožicami po deljeni sodniški odločitvi premagal Hrvata Mateja Batinića in prišel do šampionskega pasa v poltežki kategoriji. Slovenec je poleg izjemne borbenosti pokazal tudi preudarnost in inteligentnost, ki sta ga pripeljali do zgodovinskega dosežka.

Jakob Nedoh je novi šampion poltežke kategorije v organizaciji FNC. Besede, ki so po koncu borilnega spektakla odmevale širom celotne Slovenije in bodo zagotovo močno vplivale na prihodnost vrhunskega borilnega športa pri nas. 29-letni Primorec je v borbi večera premagal do zdaj še nepremaganega Hrvata Mateja Batinića in v deželo na sončni strani Alp prinesel prvi zgodovinski šampionski pas organizacije FNC.

Nedoh, ki sicer slovi po svojem boksu in surovi moči, je v borbi za šampionski naziv pokazal veliko mero preudarnosti, umirjenosti in borilne inteligence, ki odražajo njegovo rast kot borec in oseba. Primorec je potek borbe nadzoroval praktično od začetka do konca in ni pretirano tvegal s poskusi hitrega zaključka. Takoj po veliki zmagi je spregovoril o svojem uspehu: "Ne zavedam se še popolnoma, kaj sem sploh dosegel. Napredoval sem predvsem v glavi. Boril sem se pametno in pokazal veliko mero inteligence. Boril sem se za zmago, ne zase."

Nedoh je bil pred borbo poln obljub o svoji predanosti, disciplini in želji, ki jo bo pokazal na velikem spektaklu. Varno lahko rečemo, da je svoje obljube izpolnil, čeprav mu za šampionski pas ni bilo potrebno "umreti", je v kletki dal vse od sebe in Sloveniji prinesel prvi pas v zgodovini največje regijske organizacije: "Še zdaj 'umiram', res sem dal vse, kar sem imel. V priprave sem šel stoodstotno, pripravljen sem bil žrtvovati tudi svoje zdravje, zdaj se mi je to poplačalo," je v slačilnici po veliki zmagi dejal Primorec, obenem pa poudaril pomembnost ekipe, ki stoji za njim na čelu s trenerjem Tomijem Šudejem: "Brez moje ekipe mi ne bi uspelo, ta pas je tudi njihov. Če mi Tomi ne bi govoril, da lahko Batinića premagam, najbrž ne bi sprejel borbe. Vlil mi je potrebno samozavest, da lahko zmagam in na koncu se je to tudi uresničilo.

Za 29-letnika, ki avgusta pričakuje rojstvo svojega prvega otroka, je to prva karierna zmaga, ki jo je dosegel po sodniški odločitvi, kar 70 odstotkov svojih zmagoslavij je dosegel z nokavtom, proti hrvaškemu borcu pa je pokazal drugo plat svojih borilnih sposobnosti. Ob razglasitvi rezultatov je bilo ozračje seveda napeto, a Nedoh je v sebi vedel, da je bil boljši: "Pokazal sem več. Bil sem boljši v rokoborbi, trikrat sem ga spravil na tla. Batinić mi poleg brc v nogo ni povzročal večjih težav. Enostavno sem bil superioren borec, ko mi je tekla voda v grlo, sem pametno počakal na zvonec. Postopoma sem zmagoval runde in na koncu osvojil šampionski pas."

Pretežno slab večer za ostale slovenske borce

Velika zmaga Nedoha je popravila okus slovenskih borilnih sladokuscev, ki so bili v Stožicah priča porazu velike večine naših borcev. Pred borbo večera je kot edini domači predstavnik do zmage prišel Alexandr Drabinca, ki je v težki kategoriji po sodniški odločitvi premagal bosanskega borca Milana Kadleca. Spektakularen večer se ni izšel po pričakovanjih Saše Klinca, od katerega je bil v srednji kategoriji boljši Srb Vuk Lekić.

Prav tako je bil poln razočaranja Rok Krušič, ki je v bantamski kategoriji po tehničnem nokavtu v tretji rundi izgubil proti Poljaku Bartoszu Wojcikiewiczu. Grenek priokus je večer pustil v ustih Bojana Kosednarja - Želve, ki je imel v stoženski dvorani sicer glasno podporo navijačev ljubljanske Olimpije Green Dragons, a je moral že v prvi rundi po podreditvi premoč priznati Srbu Dušanu Džakiću.

Spektakel FNC 29 v Stožicah
Spektakel FNC 29 v Stožicah
FOTO: Aljoša Kravanja

Še posebej boleč pa je bil poraz legendarnega slovenskega borca Denisa Porčiča, ki je že pred spektaklom napovedal, da bo v Stožicah še zadnjič v karieri stopil v kletko. 45-letnik je svoj zadnji ples proti Jivku Stoimenovu odprl dobro in se v uvodnih treh minutah levje boril proti 16 let mlajšemu Bolgaru, kateremu je zadal tudi nekaj izvrstnih in močnih brc. V drugi rundi pa mu je načrte prekrižala poškodba levega podplata, ki mu že nekaj časa dela težave. Jeseničan je moral borbo tako predati in njegovo slovo od borilnega sveta je dobilo grenak priokus.

Porčič je bil z začetkom borbe zadovoljen, zato sta poškodba in predaja še toliko bolj boleči: "Vse je šlo po načrtu. V prvi rundi sem se več branil, saj sem želel, da se tekmec malce utrudi. V drugi sem bil bolj sproščen, vedel sem, da bom imel več kondicije od Stoimenova. Ravno v tem je bila težava, preveč sem se sprostil. S podplatom imam težave že celo leto, vedno, ko mislim, da se je dokončno zacelil, se znova 'zategne'. Pri gibanju v stran sem čutil, da je nekaj počilo. Vedel sem, da bi v primeru nadaljevanja borbe zgolj poslabšal poškodbo, tako da nisem imel druge izbire."

Spektakel FNC 29 v Stožicah
Spektakel FNC 29 v Stožicah
FOTO: Aljoša Kravanja

Kljub odlični kondicijski pripravljenosti je Slovenec pripravljen na slovo od svoje borilne kariere: "Naredil sem to, kar sem napovedal. Priložnost želim dati naslednji generaciji. Zadnjo borbo sem hotel oddelati zase in za ljudi, ki sem jih s tem morda motiviral, da naredijo nekaj dobrega. Pri mojih letih so poškodbe sicer bolj pogoste, a vse se da, če se hoče. Ničesar ne obžalujem, saj sem počel to, kar sem imel rad."

fnc 29 nedoh šampionski pas porčič kosednar krušič drabinca klinc

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
12. 04. 2026 11.20
Pa jdo pri zdravi pameti sploh to spremlja?
Odgovori
+3
3 0
Trikrat cepljen
12. 04. 2026 11.38
Batinaši
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
dominvrt
Portal
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
