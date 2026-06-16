Ilia Topuria je najpomembnejši dvoboj dogodka UFC Freedom 250 začel obetavno, Justin Gaethje pa je nato prevzel nadzor nad dogajanjem in do neprepoznavnosti iznakazil nasprotnika. Po 20 minutah surovega boja je iz gruzijskega kota v kletko priletela brisača, ki je prinesla prekinitev in prvi poraz Topurie v bogati karieri.

"Justin, čestitke. Rekel si, da boš pustil pečat na mojem obrazu, in si ga. V prvi rundi si mi odvzel vid na desnem očesu, do konca druge pa še na levem. Takšna je narava tega športa, slava in bolečina hodita z roko v roki," je uvodoma na družbenih omrežjih zapisal gruzijski Matador, ki na svoji poti ostaja pri 17 profesionalnih zmagah.

"Ni izgovorov. V ring sem stopil osredotočen, pripravljen in odločen, ampak to je bil tvoj večer. Pozdravil se bom, odpočil si bom in vrnil se bom močnejši, modrejši in veliko nevarnejši. Verjemi mi, da najina zgodba še zdaleč ni končana. Imela bova povratni dvoboj," je v sporočilu Američanu še zapisal 29-letni špansko-gruzijski borec.