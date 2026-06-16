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'Justin, čestitke. Rekel si, da boš pustil pečat na mojem obrazu, in si ga'

Washington, 16. 06. 2026 18.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Ilia Topuria in Justin Gaethje

Ilia Topuria in Justin Gaethje sta na trati Bele hiše pred očmi Donalda Trumpa poskrbela za brutalen obračun, po katerem je domačin proti vsem pričakovanjem uničil gruzijskega prvaka in mu odvzel šampionski pas UFC. "Justin, čestitke, ampak najina zgodba še ni končana," je prek družbenih omrežij sporočil Topuria, ki je ob bolečem porazu utrpel zlom obeh očesnih votlin.

Ilia Topuria je najpomembnejši dvoboj dogodka UFC Freedom 250 začel obetavno, Justin Gaethje pa je nato prevzel nadzor nad dogajanjem in do neprepoznavnosti iznakazil nasprotnika. Po 20 minutah surovega boja je iz gruzijskega kota v kletko priletela brisača, ki je prinesla prekinitev in prvi poraz Topurie v bogati karieri.

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"Justin, čestitke. Rekel si, da boš pustil pečat na mojem obrazu, in si ga. V prvi rundi si mi odvzel vid na desnem očesu, do konca druge pa še na levem. Takšna je narava tega športa, slava in bolečina hodita z roko v roki," je uvodoma na družbenih omrežjih zapisal gruzijski Matador, ki na svoji poti ostaja pri 17 profesionalnih zmagah.

"Ni izgovorov. V ring sem stopil osredotočen, pripravljen in odločen, ampak to je bil tvoj večer. Pozdravil se bom, odpočil si bom in vrnil se bom močnejši, modrejši in veliko nevarnejši. Verjemi mi, da najina zgodba še zdaleč ni končana. Imela bova povratni dvoboj," je v sporočilu Američanu še zapisal 29-letni špansko-gruzijski borec.

Justin Gaethje in Ilia Topruia
Justin Gaethje in Ilia Topruia
FOTO: AP

Topuria z dvema zlomoma

"Pošteno je pretepen. Nisem zdravnik, ampak videti je, kot da ima zlomljeno očesno votlino," je po borilnem spektaklu povedal predsednik organizacije UFC Dana White. Sprva so španski mediji poročali, da zdaj že nekdanji prvak peresne kategorije "ni utrpel nobenih zlomov in resnih poškodb", končno zdravniško poročilo pa je potrdilo zlom obeh očesnih votlin, pri čemer je desno oko utrpelo najhujše poškodbe.

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mma ufc 250 Ilia Topuria Justin Gaethje

Glavna favorita hudo pretepena pred očmi Trumpa

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KOMENTARJI1

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luckyss.1
16. 06. 2026 18.18
Dobra borba. Vse so bile dobre.
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