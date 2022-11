Rekorder po številu nokavtov v lov na Polarnega medveda in prvo zmago letos

Po izjemnem UFC 281 je čas, da ljubiteljem mešanih borilnih veščin vikende do naslednjega borilnega spektaktla krajšajo noči borb oziroma UFC-jevi Fight Nighti. Na prihajajočem se bosta v glavni borbi večera pomerila vselej atraktivna Derrick Lewis in Sergey Spivak. Dogodek si boste lahko v soboto v živo ogledali na VOYO, prenos se prične ob 22.00.

Ljubljenec občinstva Derrick Lewis se po štirih mesecih vrača v oktagon, kjer bo poskušal popraviti vtis, ki ga je pustil v letu 2022. Po tem, ko je lansko leto zaključil v svojem slogu, in sicer z nokavtom Chrisa Daukasa v prvi rundi, s čimer se je zavihtel na vrh UFC-jeve lestvice po številu nokavtov (to je bil že njegov 13.), je letos 37-letni Teksašan streljal prazne naboje. V letošnjem letu je Lewis namreč vknjižil kar dva poraza, oba z nokavtom. Najprej ga je februarja sredi domačega Houstona nokavtiral vse bolj popularni Tai Tuivasa, nato pa ga je konec julija ugnal še Sergej Pavlovič. Rus je borbo zaključil izjemno hitro, saj je že po 55 sekundah borbe vpisal zmago s tehničnim nokavtom. Kot se je hitro izkazalo, je sodnik v oktagonu sicer nekoliko prehitro prekinil borbo, a je treba priznati, da je bil Lewis ob prekinitvi v zelo slabem položaju in bi kaj kmalu lahko postal žrtev bolečega nokavta.

UFC-jev kralj nokavtov se bo letos pomeril še z drugim borcem iz vzhoda Evrope. Tokrat mu bo nasproti stal deset let mlajši Sergej Spivak, znan tudi pod vzdevkom Polarni medved, ki se počasi vzpenja po UFC-jevi lestvici izzivalcev.

Poleg obračuna pesti bomo lahko spremljali tudi obračun vzdevkov, saj se bosta pomerila Črna zver in Polarni medved.

Moldavijec bo lovil že tretjo zmago letos, saj je s tehničnim nokavtom najprej marca že ugnal Grega Hardyja, nato pa avgusta še Augusta Sakaia. Sicer pa je 27-letnik pod okriljem UFC-ja na devetih borbah zbral že šest zmag, nazadnje pa klonil lanskega septembra proti Tomu Aspinallu. "Pozdrav vsem, Derrick Lewis tukaj! Glejte me to soboto, da izveste, ali bo v redu on ali jaz. Zagotovo bom ta vikend ubil Polarnega medveda," je v promocijskem videu pred borbo dejal Lewis, ki bo lovil že svoj 14. nokavt pod okriljem UFC-ja in 22. v karieri.

Pred Spivakom bo v oktagon stopil še en Moldavijec, in sicer Ion 'Hulk' Cutelaba, ki je v nizu dveh zaporednih porazov in se bo moral slej kot prej dokazati, če želi, da mu ameriška organizacija ponudi podaljšanje pogodbe. Cutelaba se bo pomeril z Nigerijcem Kennedyjem Nzechukwujem, ki pod okriljem UFC-ja beleži štiri zmage in tri poraze ter bo želel začeti nizati zmage, saj je prvo po dveh zaporednih porazih vknjižil julija letos.

Poleg glavne borbe večera bo na sporedu še ena borba v težki kategoriji, in sicer med Američanom Chasom Shermanom, ki je julija prekinil niz štirih zaporednih porazov, in borcem iz dominikanske republike Waldom Cortes-Acosto, ki v profesionalni karieri ob osmih zmagah poraza sploh še ne pozna. Za začetek glavnega dela dogodka, ki ga boste lahko v živo spremljali na VOYO, pa bosta na sporedu dva obračuna v velterski kategoriji. Najprej bosta na sporedu mladi Avstralec Jack Della Maddalena, ki je v neverjetnem nizu desetih zaporednih zmag, in angleški borec Danny Roberts, nato pa še nekdanji Bellatorjev in PFL-jev borec Andre Fialho ter ruski veteran Muslim Salikhov.

Pred nekaj dnevi je svet borilnih veščin pretresla novica, da je nekdanji UFC-jev in Bellatorjev borec Anthony 'Rumble' Johnson izgubil najpomembnejšo borbo – borbo za življenje. Zaradi bolezni (Ne-Hodgkinov limfom), ki so mu jo odkrili septembra lani, je dvakratni izzivalec za naslov prvaka UFC-jeve poltežke kategorije umrl pri le 38 letih.

Seznam borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Težka kategorija: Derrick Lewis – Sergey Spivak Poltežka kategorija: Ion Cutelaba – Kennedy Nzechukwu Težka kategorija: Chase Sherman – Waldo Cortes-Acosta Velterska kategorija: Andre Fialho – Muslim Salikhov Velterska kategorija: Jack Della Maddalena – Danny Roberts