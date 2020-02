Reyes: Tudi Jones se zaveda, da sem bil boljši

V pogovoru z Arielom Helwanijem se je nesrečni Dominick Reyes dotaknil kontroverzne sodniške odločitve, ki je na dogodku UFC 247 za naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji zmago glede na prikazano z obeh strani (neupravičeno) dodelila Jonu Jonesu.



"Kot prvo bi želel malce umiriti razgrete glave in strasti ter znova čestitati Jonesu za zmago," je z uvodnim stavkom presenetil Dominick Reyes, ki je v noči na nedeljo v Houstonu prikazal izjemno borbo, a na koncu ostal za las prekratek v želji, da premaga po mnenju mnogih najboljšega MMA borca vseh časov. "Njegova brada je bila neverjetna. Menim, da ljudje ne spoštujejo dovolj Jonesove čvrstosti in stabilnosti v oktagonu. Udarci so padali z vseh strani, izvajal sem čisto vse, kar sem načrtoval pred borbo, da bi ga položil na tla, on pa se je na vse skupaj odzval s hladnokrvnim izrazom na obrazu. Tudi Jon se dobro zaveda, da so bili moji udarci izjemno natančni," se je podrobnejše analize dvoboja lotil nezasluženi poraženec, ki se na koncu ni mogel izogniti vprašanju o odločitvi sodnikov.