V Litiji bo zaživela platforma za nadobudne MMA borce

V borbi večera bodo Litijani pesti stiskali za domačega borca, Deana Kendića se bo pomeril z Jakobom Jerebom. "Pomeni mi veliko, še posebej, ker se bo odvil v domačem kraju," je pred prvim dogodkom v zgodovini RFN razmišljal Kendić. Dodal je, da mu nastop pred domačim občinstvom pomeni predvsem dodatno motivacijo. Glede organizacije RFN pa je dodal: "To je platforma, kjer se lahko dokažejo manj izkušeni borci. S tem bo napredovala celotna slovenska MMA scena. Navijači lahko pričakujejo veliko dobrih borb in veliko novih imen." V dogovorjenih borbah se bosta udarila še Ajdin Mujkanović in Boris Belozerov, Denis Šajher Kovačič pa se bo pomeril z Adrianom Avramovićem.

"Celo življenje sem v borilnih veščinah. Sanjal sem, da bi nekoč nastopil v kletki. To bo moj prvi takšen nastop," se borbe že veseli tudi Mujkanović, sicer doma iz Trbovelj, tako da si tudi on obeta bučno podporo s tribun. "Je pa to vseeno še velik pritisk, ker bo največ pričakovanj za domače borce," je dodal Mujkanović. Še prej bo za številne zanimive borbe poskrbel amaterski turnir, prenos katerega bomo že ob 14. uri začeli na VOYO. Sobota bo v Litiji tako postregla s skoraj celodnevnim sporedom MMA užitkov.

RFN odskočna deska za največje odre

RFN želi postati osrednja razvojna organizacija za mlade borce, ki jim bo omogočala pridobivanje tekmovalnih izkušenj na profesionalno organiziranih dogodkih, so organizatorji dogodka pojasnili na svoji spletni strani. Želijo si, da bi RFN postal odskočna deska, s katere bi si perspektivni borci priborili napredovanje v najbolj čislane organizacije mešanih borilnih veščin na svetu. Mednje v zadnjih letih vse bolj sodi tudi regionalni FNC, kjer je eden glavnih zvezdnikov še vedno Miran Fabjan. "MMA scena potrebuje takšne organizacije, kjer se bodo razvijali mlajši borci in prerasli v boljše borce, ko bodo lahko nastopali v višjih organizacijah," pa je še povedal Mujkanović.