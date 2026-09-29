Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

V Litiji bo zaživela platforma za nadobudne MMA borce

Litija, 29. 09. 2026 13.02 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
RFN: Warriors 1 v Litiji

V soboto bomo na VOYO prenašali premierni dogodek nove borilne organizacije pri nas, RFN (Respect Fight Night). V Litiji se bo ob 14. uri začel amaterski turnir, ob 19. uri bomo spremljali finalne obračune, nato pa sledijo še tri dogovorjene "super" borbe. Organizacija je namenjena predvsem razvijanju mladih borcev, ki doslej niso dobili toliko priložnosti.

V borbi večera bodo Litijani pesti stiskali za domačega borca, Deana Kendića se bo pomeril z Jakobom Jerebom. "Pomeni mi veliko, še posebej, ker se bo odvil v domačem kraju," je pred prvim dogodkom v zgodovini RFN razmišljal Kendić.

Dodal je, da mu nastop pred domačim občinstvom pomeni predvsem dodatno motivacijo. Glede organizacije RFN pa je dodal: "To je platforma, kjer se lahko dokažejo manj izkušeni borci. S tem bo napredovala celotna slovenska MMA scena. Navijači lahko pričakujejo veliko dobrih borb in veliko novih imen."

V dogovorjenih borbah se bosta udarila še Ajdin Mujkanović in Boris Belozerov, Denis Šajher Kovačič pa se bo pomeril z Adrianom Avramovićem.

"Celo življenje sem v borilnih veščinah. Sanjal sem, da bi nekoč nastopil v kletki. To bo moj prvi takšen nastop," se borbe že veseli tudi Mujkanović, sicer doma iz Trbovelj, tako da si tudi on obeta bučno podporo s tribun. "Je pa to vseeno še velik pritisk, ker bo največ pričakovanj za domače borce," je dodal Mujkanović.

Še prej bo za številne zanimive borbe poskrbel amaterski turnir, prenos katerega bomo že ob 14. uri začeli na VOYO. Sobota bo v Litiji tako postregla s skoraj celodnevnim sporedom MMA užitkov.

RFN odskočna deska za največje odre

RFN želi postati osrednja razvojna organizacija za mlade borce, ki jim bo omogočala pridobivanje tekmovalnih izkušenj na profesionalno organiziranih dogodkih, so organizatorji dogodka pojasnili na svoji spletni strani.

Želijo si, da bi RFN postal odskočna deska, s katere bi si perspektivni borci priborili napredovanje v najbolj čislane organizacije mešanih borilnih veščin na svetu. Mednje v zadnjih letih vse bolj sodi tudi regionalni FNC, kjer je eden glavnih zvezdnikov še vedno Miran Fabjan.

"MMA scena potrebuje takšne organizacije, kjer se bodo razvijali mlajši borci in prerasli v boljše borce, ko bodo lahko nastopali v višjih organizacijah," pa je še povedal Mujkanović.

RFN: Warriors 1 v Litiji
RFN: Warriors 1 v Litiji
FOTO: 24ur.com
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
borilni športi rfn mešane borilne veščine

Izkušeni srbski reprezentant Ivović v oranžnem zmajevem gnezdu

Že 'pokopan' ukrajinski borec zanikal lastno smrt: 'Hitro sem okreval'

24ur.com 'Vikingi' so se premierno pomerili v Celju
24ur.com Prvi krog državnega prvenstva v MMA
24ur.com Valhallini borci se bodo tokrat merili v Ljutomeru
24ur.com Na VOYO prihajajo borilni spektakli slovenske organizacije Valhalla Fight Night
24ur.com VFN bo jubilej obeležila s prvo borbo za naslov prvaka
24ur.com Stožice odštevajo ure do novega MMA spektakla
24ur.com VFN 11: Resnik in Drabinca se vračata v kletko
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Toliko boste odšteli za hektar njive ali travnika
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
moskisvet
Portal
Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene: razkrita velika evropska prevara
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
dominvrt
Portal
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
okusno
Portal
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961