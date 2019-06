Ristićeva z novim srebrom potrdila izjemno pripravljenost

Z nastopom Ristićeve so se za slovensko ekipo igre končale. Njen izkupiček so štiri zlate in po ena srebrna ter bronasta kolajna. Zlato so osvojile judoistka Klara Apotekar, atletinja Maja Mihalinec, lokostrelka Toja Ellison in telovadka Teja Belak, srebro Ristićeva, bron pa še ena judoistka Maruša Štangar.

Slovenci so tako izboljšali dosežek z iger v Bakuju tako po številu kot po žlahtnosti kolajn. V Azerbajdžanu so namreč osvojili pet kolajn, od tega le eno zlato.