Rivala težja kot pred prvim dvobojem: Fury si je 'privoščil' Wilderja

Za razliko od zadnje novinarske konference sredi tedna, na kateri je prišlo do prerivanja med boksarskima zvezdnikoma, zaradi česar je posredovala Športna komisija zvezne države Nevada, ki je sprejela odločitev, da bodo ljubitelji boksa na uradnem tehtanju prikrajšani za tradicionalno soočenje "face to face", je zadnje srečanje Deontayja Wilderja in izzivalca - nekdanjega vladarja težke kategorije - Tysona Furyja potekalo v precej bolj mirnem vzdušju.

Mnogi se še nekaj ur po dogodku (tehtanje) niso mogli sprijazniti z nevsakdanjo potezo omenjenega administrativnega telesa, ki je pred težko pričakovano boksarsko poslastico marsikaterega zaljubljenca v to plemenito borilno veščino na ta način pustila na cedilu in posledično brez pregovorne češnje na torti. "V tem poslu sem prisoten že skoraj tri desetletja in kaj takega še nisem doživel. Poglejte, ko si borca na uradnem tehtanju zreta iz oči v oči še zadnjič pred najpomembnejšim trenutkom, t.j. preden vstopita v ring ali oktagon, je to za slehernega navijača poseben trenutek. Preprosto ne morem verjeti, da je določen administrativni organ prepovedal nekaj, kar se že desetletja prakticira pred vsakim dvobojem. Naravnost šokiran sem," je še pred uradnim tehtanjem bentil Todd du Boef, predsednik promocijske hiše Top Rank, ki skrbi za samooklicanega 'Kralja Romov' iz Manchestra.