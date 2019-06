Roach prepričan: Joshua bo izgubil tudi povratno borbo z Ruizom

Anthony Joshua je v začetku tega meseca v slovitem Madison Square Gardnu prvič v karieri izgubil boksarski obračun. V 23. profesionalni borbi mu je z dominantno in brezhibno predstavo prvi poraz nekoliko presenetljivo zadal Andy Ruiz mlajši, kateremu pred borbo nihče ni pripisoval veliko možnosti za uspeh. Američan mehiških korenin pa se jim sedaj zgolj smeji, saj ima v lasti kar štiri šampionske pasove v težki kategoriji (IBF, IBO, WBA in WBO, op. p.). Čeprav sta oba tabora takoj po borbi v New Yorku potrdila, da so se pred prvo borbo dogovorili tudi o povratni borbi. Joshua bo seveda motiviran, da ponovno osvoji prestol težke kategorije, a mnogi boksarski strokovnjaki so mnenja, da se bo Britanec zelo težko vrnil na vrh težke kategorije po bolečem porazu z Ruizom. Medtem ko sta Tyson Fury in Deontay Wilder v ringu dokazala, da sta trenutno vrhunsko pripravljena in upravičeno krojita sam vrh težke kategorije, pa je Britanec proti Američanu doživel trd padec na realna tla.

"Sem dober prijatelj z Anthonyjem, toda mislim, da je njegovo strokovno vodstvo naredilo veliko napako, ko je za nadomestnega nasprotnika izbralo Ruiza,"je uvodoma povedal Freddie Roach, ki v boksarskem svetu velja za enega najboljših in najbolj spoštovanih boksarskih trenerjev. "Ruiz je ravno pravi čas prejel klic, saj ga je prejel v času, ko je trdno treniral. In prepričan sem, če ne bi bil pripravljen, te borbe ne bi sprejel,"nadaljuje Roach, ki je v svoji karieri 'odboksal' 53. profesionalnih borb.

"Sedaj pa imamo novega mehiškega svetovnega prvaka. Prepričan sem, če Joshua ne spremeni svojega treninga in svojega razmišljanja, je z njim konec. To opažam že od borbe s Kličkom, od takrat naprej, ne spremljamo več istega borca, ki je pred tem z lahkoto opravil z vsemi nasprotniki," še pristavi legendarni Američan

'Ima preveč mišične mase'

"Če ga spremljate že dalj časa, ni težko opaziti, da je izrazito poveča mišično maso. Seveda na zunanji izgled je to zelo privlačno, a to tudi pomeni, da se veliko hitreje utrudi med borbo in to se je izkazalo za ključno proti Ruizu. Če bo ostal na tej poti in ne bo spremenil ničesar, bo izgubil tudi povratno borbo, v to sem prepričan,"zaključi Roach, kateremu se je pridružil še en legendarni boksar, in sicer Manny Pacquiao."Joshua je slabo pripravljen. Potrebuje novega trenerja in nove metode za pripravo na borbe," je bil kratek in odločen legendarni filipinski boksar. Seveda pa bo potrebno počakati na povratno borbo, da bomo res videli, ali so imeli vsi strokovnjaki prav. Datum in lokacija zaenkrat še nista znana.