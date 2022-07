Romanowski že v prvi rundi nokavtiral Grzebyka

Za nami je še en KSW-jev borilni dogodek. Po premiernem obisku Toruna se je tokrat KSW-jeva karavana ustavila v Kielcah, kjer sta se v glavni borbi večera pomerila atraktivna velteraša, Tomasz Romanowski in Andrzej Grzebyk. Romanowski je že v prvi rundi opravil z rojakom in dokazal, da spada v sam vrh KSW-jeve velterske kategorije, na katerem je že sedem borb nepremagani Roberto Soldić.

Za uvod na borilni spektakel v Kielcah sta poskrbela domačina Robert Maciejowski in Arkadiusz Kaszuba. Po treh aktivnih in zelo izenačenih rundah se je zmage po deljeni sodniški odločitvi razveselil Maciejowski, ki je tako popravil grenak priokus po porazu na debiju v poljski organizaciji. V drugi borbi sta se pomerila Poljak Hubert Szymajda in Luksemburžan Yann Liasse. Szymajda je manjši poraz doživel že na uradnem tehtanju, saj mu za nekaj manj kot pol kilograma ni uspelo premagati uradne tehtnice, zato se je moral odpovedati tretjini plačila za borbo. Poljak je že v prvi rundi borbe prišel do nevarnega poskusa podreditve z giljotino, a se je Luksemburžanu uspelo rešiti. Potem pa je Liasse obrnil borbo sebi v prid in v drugi ter tretji borbi vzpostavil dominanco v oktagonu in slavil po soglasni sodniški odločitvi.

Nato sta se pomerila najlažja borca na dogodku Patryk Surdyn in debitant v KSW-ju Gustavo Oliveira. Predvsem po zaslugi precej boljše rokoborbe se je zmage po soglasni sodniški odločitvi razveselil Surdyn. Za najlažjima sta bila na vrsti najtežja borca večera in sicer neporaženi Francoz Oumar Sy in debitant Bartlomiej Gladkowicz, ki je štiri dni pred dogodkom zamenjal poškodovanega Hasana Mezhieva. Francoz je na uradnem tehtanju za kar 2,6 kilograma zgrešil uradno mejo kategorijo, zaradi česar je ostal brez kar polovice zaslužka od borbe. Čeprav je bil velik favorit, Sy Gladkowicza ni mogel predčasno zaključiti, čeprav je vse tri runde dominiral. Še tretja borba zapored se je tako končala po soglasni sodniški odločitvi. Po štirih moških borbah sta bili na vrsti dekleti. Emilia Czerwinska je že v prvi rundi pokazala izjemen boks in minuto do konca runde z desnim direktom v nokdavn poslala Saro Luzar Smajić. Sodnik borbe ni prekinil in Hrvatica je prišla k sebi. V drugi in tretji rundi se je Samjićeva sicer bolje zoperstavila Czerwinski in poskušala predvsem z rokoborbo, a vseeno je z udarci večkrat zadela Poljakinja, ki je po soglasni sodniški odločitvi tudi vpisala drugo zmago v karieri.

Naslednja sta v kletki zaplesala četrtopostavljeni velteraš Michal Pietrzak in debitant v UFC-ju, ki se je že preizkušal v nekaterih velikih organizacijah, kot sta Brave in Bellator Brian Hooi. Pietrzak je že po minuti borbe Hoiija močno zadel z brco, a se je Nizozemec pobral in mu po le dobre pol minute vrnil milo za drago in Poljaka z desnico poslal na tla. Po treh minutah pa je Hooi udaril še z levico in nato delo dokončal z udarci s komolcem.

V predzadnji borbi večera sta se pomerila mlada, a za svoja leta precej izkušena Dawid Smielowski in Patryk Kaczmarczyk. Smielowski, ki v profesionalni karieri še ne pozna poraza, je v KSW-jevi kletki debitiral februarja letos proti hrvaškemu 'Nitru' Filipu Pejiću. Čeprav celo borbo ni našel ritma in je bil Hrvat preprosto boljši, se je 26-letni Poljak dvajset sekund pred koncem borbe zbral, povezal lepo kombinacijo udarcev in le osem sekund do konca obračuna sodnika prepričal, da borbo ustavi in mu prisodi zmago s tehničnim nokavtom. In podoben je bil tudi potek obračuna s Kaczmarczykom. Kaczmarczyk je z dominantno rokoborbo nadzoroval potek obračuna, po dveh minutah druge runde pa je Smielowskemu uspela močna brca v telo nasprotnika, ki se je lahko le zgrudil na tla in počakal, da sodnik prekine borbo in Smielowskemu dosodi še deseto zaporedno zmago (na prav toliko borbah) v karieri.

V glavni borbi večera pa sta se pomerila drugopostavljeni in petopostavljeni velteraš, Tomasz Romanowski in Andrzej Grzebyk. Tudi Romanowski se ni uspel znebiti dovolj kilogramov in se je zaradi tega moral odpovedati polovici plačila. A to 33-letnega Poljaka to ni demotiviralo. Grzebyka je hitro spravil v težave in čeprav je sodnik sprva pustil, da se borba nadaljuje, je Romanowski potreboval nekaj manj kot štiri minute, da je dokončal delo in s tehničnim nokavtom ustavil dve leti mlajšega rojaka. Na peti borbi v KSW-ju je Romanowski zmagal še četrtič in dokazal, da je lahko še kako resen kandidat za borbo za naslov prvaka, ki je v lasti dominantnega Roberta Soldića.

