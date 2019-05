Rouseyjeva obujala spomine: UFC mi je spremenil življenje, WWE pa je enkratna izkušnja

Kjerkoli se pojavi, Ronda Rousey privabi veliko pozornosti in krade poglede tistih, ki jim je nekdanja UFC šampionka pri srcu. In takšnih, verjemite, ni malo, kar je bilo dobro vidno tudi ob zadnjem UFC 237 spektaklu v brazilski prestolnici, kjer so jo tamkajšnji privrženci tega borilnega športa sprejeli s široko odprtima rokama. Po bolečem porazu ob koncu leta 2016, ko je morala prvič v MMA karieri priznati premoč Holly Holm , je prejela donosno ponudbo organizacije WWE (World Wrestling Entertainment), kjer je v zadnjih dveh letih in pol prav tako spisala zgodovino. Pred dvema mesecema je namreč skupaj z WWE zvezdnicama Becky Lynch in Charlotte Flair postala prva ženska borka, ki je vodila največjo WWE prireditev - Wrestlemanio 2019. V pogovoru z novinarko UFC TV-ja Megan Olivi je Rouseyjeva obujala spomine na zlata leta, ko je mlela svoje tekmice kot po tekočem traku, danes pa je kariero WWE borke 'zamrznila' zaradi družinskih razlogov.

Jaz in Liza Carmouche

"Biti del tako velikega dogodka, spektakla, kot je Wrestlemania, ni mačji kašelj. Še posebej, če si ženska. Imela sem veliko srečo, da sem bila lahko aktivna udeleženka v obeh organizacijah, tako v UFC-ju kot WWE-ju. Če bi že morala primerjati, kateri trenutek je bil večji za razvoj moje kariere, je to zagotovo moj UFC debi," je uvodoma dejala 32-letnica iz Riversidea v Kaliforniji, ki se rada spomni ključnega trenutka, ki je po njenem mnenju pripomogel k razvoju ženskega MMA športa. "Jaz in Liza Carmouche na drugi strani oktagona. Menim, da sva zelo zaslužni, da se je spremenila percepcija razmišljanja o ženskem borilnem športu. To je bilo pred šestimi leti, ko sem po izjemnem boju proti neverjetni nasprotnici postala prva UFC prvakinja v kletki. Od takrat nič več ni tako, kot je bilo. Čeprav je od tega dogodka minilo več let, je spomin na to zmago še vedno zelo živ. Wrestlemania se sicer odvija pred precej večjo množico, a debija v UFC-ju ne bom pozabila nikoli," je poslala jasno sporočilo o tem, kateri dogodek je močno vplival na njeno kariero.



Spoštuje WWE, toda ...

Nekoč izvrstna judoistka, ki je talent podedovala po materi AnnMarii De Mars (prva Američanka z naslovom svetovne prvakinje v judu), sicer spoštuje WWE izkušnjo in eno od vodilnih vlog pri Wrestlemaniji, a je prepričana, da je stopnja tveganja veliko večja pri bojih v oktagonu kot v WWE ringu.



"Ko govorim o Wrestlemaniji, nisem niti v enem trenutku podvomila, da bo dogodek kot tak uspel. A ko govorim o UFC boju s Carmouchejevo, je bilo mnogo dejavnikov, na katere človek preprosto nima vpliva. Takrat sem enostavno morala zmagati, pritisk na obe je bil enormen, saj če ni bi dosegli zadovoljivih ratingov, bi verjetno ženski MMA šport ugasnil še preden bi sploh zaživel. Na koncu se je vse končalo tako, kot je bilo treba. Na zadovoljstvo in srečo mnogih vpletenih. Za vse svoje uspehe in zavidljivo UFC kariero pa se moram v prvi vrsti zahvaliti Dani Whitu, s katerim nisva le poslovno povezana, ampak gojiva tudi iskreno prijateljstvo," je ob koncu zanimivega pogovora, ki si ga lahko v celoti ogledate v spodnjem videu, dejala simpatična Ronda Rousey.