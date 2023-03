Ruchala z izjemnim preobratom v končnici do naslova začasnega prvaka

Pri KSW so se odločili, da bodo organizirali borbo za naslov začasnega prvaka peresne kategorije. Glavna akterja v oktaganu pa Nemec ruskih korenin Lom-Ali Eskiev in Poljak Robert Ruchala. Oba borca sta v dvoboj vstopila visoko motivirana. Po hudem preobratu je Ruchala izpolnil svoje otroške sanje, ko je spremljaj dogodke organizacije KSW in si želel, da bo nekoč tudi sam eden njih. Tako je sedaj tudi sam postal idol današnjim mladeničem, ki si želijo tekmovati v mešanih borilnih veščinah. V peti rundi se je Eskiev po močnih udarcih Ruchale predal in končal dvoboj. Vse borbe si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.