Pavlin o prestavljeni borbi Kozinove: Tudi mi imamo šampionske pasove in si zaslužimo spoštovanje

Čeprav uradno potrditev še čakamo, je sedaj povsem jasno, da se obračun najboljše slovenske boksarske, Eme Kozin, z eno najboljših boksark na svetu, Claresso Shields, ne bo odvil 11. decembra v Cardiffu, kot je bilo predvideno. Eden izmed nasprotnikov v glavni borbi večera, Liam Williams, je borbo odpovedal zaradi poškodbe, posledično pa je organizator dogodek prestavil na prihodnje leto. V taboru Kozinove so razočarani predvsem zaradi nespoštljivega odnosa organizatorja, Emin menedžer in trener Rudolf Pavlin pa poudarja, da se bo borba slej ko prej morala zgoditi in da jo bo njegova varovanka dočakala kar najbolje pripravljena.

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je glavni del priprav na največjo borbo v svoji profesionalni karieri že zaključila, ko se se na družbenih omrežjih začele pojavljati objave, da bo dogodek odpovedan. Kozinova, ki v profesionalni karieri še ne pozna poraza ter ima v lasti začasni šampionski pas organizacije WBC in šampionski pas organizacije WBF, bi se morala 11. decembra pomeriti z največjo zvezdnico ženskega boksa, Claresso Shields, ki tako kot Slovenka v profesionalni boksarski karieri še ne pozna poraza, v lasti pa ima pasove organizacij WBA, IBF, WBO in WBC.

Kot kaže, pa se to do konca januarja ne bo zgodilo. Domačemu boksarju Liamu Williamsu, ki bi se moral v glavni borbi večera pomeriti s Chrisom Eubankom mlajšim, namreč spet povzroča težave poškodba rame, ki jo je staknil v prejšnjem obračunu, zaradi česar je podjetje BOXXER, ki dogodek organizira, prireditev prestavilo za predvidoma mesec in pol.

Odziv na nepričakovano odpoved dogodka in dogajanje v zadnjih nekaj dneh nam je zaupal Emin menedžer in trener Rudolf Pavlin: "Za odpoved dogodka smo izvedeli tako kot vi. V soboto smo razbrali iz tujih medijev in družbenih omrežij, saj so razni borci, ki bi se morali pomeriti v Cardiffu, pisali, da dogodek preprosto odpade. Ob tem smo bili vsi v ekipi začudeni, ker mene kot menedžerja še danes ni nihče uradno obvestil o tem," je povedal Pavlin, ki ga moti nespoštljiv odnos organizatorja dogodka: "Danes zjutraj smo prek e-maila kontaktirali odgovorne osebe, a odgovora še nismo prejeli. Ne gre za to, da bi morali vedeti, ali dogodek odpade ali ne – jasno je, da odpade – a bi bilo pošteno od promotorja, da bi nam to sporočil po uradni poti, in to takoj, ko je bila odločitev sprejeta."

Rudolf Pavlin organizatorju očita neprofesionalnost in nespoštljivost.

Jasno je torej, da za slovenske ljubitelje boksa težko pričakovane borbe decembra ne bo, se pa v tujih medijih že omenja morebiten nov datum: "V tujih medijih in na BoxRecu se je pojavil datum 29. januar, ki je glede na sklenjeno pogodbo nemogoč. Vztrajal bom, da se spoštuje trenutna pogodba, šele ko nam uradno kaj sporočijo, pa se bomo lahko začeli pogovarjati o novem datumu," o informacijah, ki so se pojavile na internetu, še preden bi po uradni poti dosegle Emin tabor, pravi Pavlin.

Ema Kozin s pasovoma WBC in WBF

O tem, kako bodo sedaj ukrepali, pa je 45-letni nekdanji boksar dejal: "Ne vem, vem pa, da sem razočaran zaradi neprofesionalnega odnosa organizatorja in njegove nespoštljivosti do naše ekipe. Tokrat se bom z njimi pogovarjal ostreje, ker imamo tudi mi šampionske pasove in si zaslužimo spoštovanje." Četudi se slovenska šampionka s Shieldsovo letos še ne bo pomerila, pa jima borba prihodnje leto zagotovo ne uide, saj jo je kot obvezno naročila organizacija WBC, katere pasove imata v lasti 22-letna Slovenka in 26-letna Američanka. Pavlin kljub spremembi načrta poudarja, da je Emin tabor osredotočen na svojo nalogo: "Zavedamo se, da borbe ni odpovedala Shieldsova, ampak organizator, tako da je, kar je. Priprave na borbo je Ema praktično že končala, ta vikend je bila že v fazi regeneracije, preden bi odpotovali na Otok. Opravili smo že vse sparinge, prestali tudi vse zdravniške teste in sedaj bi bil čas le še za taktično pripravo." Kot poudarja Pavlin, tudi cilji ostajajo enaki: "Naših ciljev to ne bo ustavilo, le prestavilo. Že danes bomo začeli pripravljati nov načrt, ker je treba zadeve nekoliko predrugačiti."

Kozinova je v profesionalni karieri dosegla 21 zmag in en neodločen rezultat, njena tekmica Shieldsova pa 11 zmag.

Ema Kozin in ekipa