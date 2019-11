Ruiz Jr. zbodel Joshuo: Odnehal si v prvi borbi

Težkokategornika sta pred dnevi že pripotovala na prizorišče povratnega obračuna (7. 12.) za naslov svetovnega boksarskega prvaka težke kategorije po različicah WBA, IBF, WBO in IBO. Tako branilec šampionskih pasov Andy Ruiz mlajši kot tudi izzivalec Anthony Joshua sta prepričana v uspeh, a le eden od njiju bo z visoko dvignjenima rokama slavil eno od največjih zmag v svoji karieri.



Dober teden dni pred dvobojem v Diriyah Areni sta borca opravila še eno zanimivo gostovanje v oddaji 'Gloves Are Off' na Sky Sportsu, kjer sta odgovarjala na vprašanja voditelja Johnnyja Nelsona. Slednji je aktualnega prvaka med drugim vprašal, ali soglaša z mnenjem večine privržencev boksa, da se je Joshua preprosto predal sredi 7. runde njunega prvega dvoboja v slovitem Madison Square Gardnu. "Deloma. Menim, da je odnehal predvsem zaradi načina, kako se je sam dvoboj odvijal. Po tistem usodnem udarcu ni bil več pri sebi, pravzaprav ni imel pojma, kje se nahaja. zato je odnehal," je otoškega tekmeca zbodel Američan mehiških korenin in nato odgovoril na podvprašanje, ali bi se tudi on odzval podobno, kot se je Joshua v New Yorku: "Odvisno od tega, kako hudo poškodovan bi bil. Ampak jaz nikoli ne odneham; če padem, pač padem."