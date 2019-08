Ruiz: Junija sem kralja sklatil s prestola, v Savdski Arabiji bom končal njegovo kariero

Andy Ruiz je junija v newyorški areni Madison Square Garden po sedmih rundah enostranskega obračuna premagal Anthonyja Joshuo, ki do takrat v svoji profesionalni karieri še ni poznal poraza. Američan mehiških korenin je tako postal svetovni prvak po kar štirih verzijah (IBF, WBA, WBO in IBO), laskavih naslovov pa še ni pripravljen predati. 29-letni boksar, ki se ga je prijel vzdevek Uničevalec (The Destroyer), je obljubil, da bo v Savdski Arabiji končal kariero bivšega svetovnega prvaka. "Kralja sem sklatil s prestola 1. junija. Spisal sem zgodovino, ko sem postal prvi Američan z mehiškimi koreninami, ki je postal svetovni prvak v boksu," je dejal Ruiz, ki je sicer od začetka pogajanj vztrajal pri tem, da se dvoboj zgodi v ZDA. "Pokazal bom, kaj pomeni mehiški boks, njegovo veličastvo in kvaliteto. V puščavi bom končal njegovo kariero."