Ruiz: Ko opravim z Joshuo, se bom boril s Furyjem ali Wilderjem

Poraz britanskega asa, ki je presenetil številne, je tako okronal novo boksarsko zvezdo. Ta se na poti do končnega cilja, naslova absolutnega prvaka v težki kategoriji, ne namerava ustaviti. Ruiz se nadeja, da mu bo nova zmaga nad Joshuo odprla vrata do borb z Deontayjem Wilderjem ali Tysonom Furyjemza vladarja težke kategorije.

Ruiz: Želim si nove zmage"

Kljub veliki želji ne namerava prehitevati, trenutno je tako povsem osredotočen na revanšo z Joshuo, ki bo 7. decembra v Savdski Arabiji. "Manjka mi le en sam pas. Le en sam pas do naslova absolutnega prvaka težke kategorije, kakršen je tudi moj cilj. A ne želim preskakovati stopnic, naprej me čaka revanša z Joshuo," pojasnjuje Mehičan in zagotavlja: "Želim si nove zmage, saj so po junijski številni kritiki prepričani, da mi je uspelo po zaslugi sreče, češ da bom decembra izgubil. Vso negativno energijo pretvorim v pozitivno, zato sem prepričan v zmago."