Ruiz ne želi v Savdsko Arabijo, Hearn grozi z dolgo sodno bitko

Zmagovalec: Andy Ruiz Jr. je pripravil eno največjih presenečenj v zgodovini športa in 1. junija premagal do tedaj nepremaganega Joshuo.

Andy Ruiz Jr. je v pogovoru za ESPN Mexicojasno povedal, da se želi z Anthonyjem Joshuov njuni drugi borbi tako kot v začetku junija udariti v New Yorku. Ruiz Jr. je šokiral do tedaj neporaženega Britanca in slavil zmago s predčasno prekinitvijo po treh nokdavnih v sloviti dvorani Madison Square Garden, a Joshuov promotor Eddie Hearn je javno že napovedal, da si bo njegov varovanec pasove po verzijah IBF, WBO in IBO poskušal ponovno priboriti v savdskem Dirijahu.

"Ničesar še nisem podpisal, pogajamo se še o vsem. Želijo, da bi bila borba tam (v Savdski Arabiji, op. a.), a z ekipo moramo še videti, za katero lokacijo se bomo pogajali,"je za ESPN Mexicopovedal Ruiz Jr.

'Nikakršnega dvoma ni'

Hearn je medtem za Sky Sportszatrdil, da je Američan že ob prvi borbi podpisal pogodbo za revanšo in da "druge pogodbe ni".

"Moramo sporočiti le čas, datum in prizorišče, kar smo tudi storili. To je to,"je dejal Hearn."Njegova izbira je, da gre v sodno bitko, kar bi ga lahko za več let oddaljilo od boksa, ali pa da gre branit svoje pasove za veliko denarja proti tipu, ki ga je že premagal. Nikakršnega dvoma ni, da bo izbral borbo."

Oglasili so se tudi kritiki

Izbor Savdske Arabije sicer ni naletel na vsesplošno odobravanje, glede na to, da so Savdijci v zadnjih letih pogosto tarča kritik mednarodne skupnosti zaradi kršitev človekovih pravic. Na Arabski polotok se v največjo državo oziroma kraljevino Arabskega polotoka sicer že podaja karavana relija Dakar, ki se bo tam odvil na začetku naslednjega leta.

"Če bo Savdska Arabija investirala v takšne borbe, bi to lahko z njihovim številom prebivalstva in potencialom za rast tega športa prineslo velike spremembe v dinamiki športa," je v ponedeljek še dejal Hearn.

Pričakuje gibljivejšega Joshuo

Ruiz Jr. je sicer že napovedal, da se bo po Joshui, če ga seveda tudi v drugo premaga, udaril s prvakom po verziji IBF, Bolgarom Kubratom Pulevom, nato pa bi rad naslove združil s spopadom z WBC-prvakom in rojakom Deontayem Wilderjem.

"Mislim, da bo želel malce več teči, se premikati, a je prevelik, veliko mišic ima in to bo zanj zelo težko," se je proti drugi borbi z 29-letnim Joshuo še obrnil Ruiz Jr.