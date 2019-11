Ruiz o junijski zmagi: Bog je bil na moji strani

Junija je Anthony Joshua v New Yorku izgubil WBO, WBA in IBF pasove, 7. decembra pa bo dobil priložnost, da si jih pribori nazaj. Njegova naloga bo vse prej kot lahka. Andy Ruiz Jr. je namreč prepričan, da se v Savdski Arabiji ne bo poslovil od pasov.

Borbo med Ruizom in Joshuo si boste 7. decembra lahko ogledali tudi na Voyo.

Z njim se je strinjal tudi Mehičan, ki je za decembrski dvoboj nekoliko oklestil tudi svojo težo. "Strinjam se, da je udarec prišel od bogov. Za to sem molil vse življenje,"je priznal Ruiz in v nadaljevanju na vprašanje, ali je kombinacijo udarcev prav posebej vadil, zatrdil: "Seveda, a Bog je bil na moji strani."

Joshua je že pred dnevi odpotoval na arabski polotok. Na priložnost za maščevanje čaka že vse od junija, britanski boksarski as pa je prepričan, da se tokrat zgodba iz velikega jabolka ne bo ponovila. Takrat je trdil, da ga je na tla pospravil udarec, ki je prišel kar od bogov. "Zakaj sem rekel, da je udarec prišel od bogov? V času treninga sem se pripravljal, da se izognem udarcem, kot je bil ta. Zato sem dejal, da je bil poslan od bogov. A za Andyja? Zanj je bil to le udarec, v katerem se je dobro izuril. Ne obremenjujem se preveč z njim. Dobro ve, kaj dela. Osredotočiti se moram nase," je dejal Britanec.

Svojo postavo je za arabski obračun oklestil tudi Joshua, kar ni ušlo niti budnemu očesu njegovega tekmeca. "Videl sem posnetke, kjer je videti bolj vitek. Ne vem, če je to prednost ali ne. Ne vem, če se bo odzval na udarce tako, kot se je junija," je dejal Mehičan in ob tem odgovoril tudi na špekulacije, da je nekaj teže izgubil tudi sam: "Jaz? Nekateri trdijo, da sem izgubil preveč teže. Menijo, da ne bom dovolj močen, da me bo premikal naokrog. V primerjavi z junijem sem izgubil slabe štiri kilograme. Še vedno sem isti. Še vedno bom močan."