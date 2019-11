Ruiz pred povratnim obračunom: Uprizoril bom zgodovino

Andy Ruiz mlajšije 1. junija v New Yorku šokiral boksarsko javnost, ko je predčasno dobil dvoboj proti dotlej neporaženemuAntonyju Joshui. Ameriški boksar z mehiškimi koreninami je v torek dopoldan pripotoval na prizorišče povratnega obračuna, pred katerim so analitiki v napovedih bistveno bolj previdni. Anglež sicer še vedno velja za favorita, a mu stavnice niso več tako naklonjene, kot so mu bile pred junijskim spopadom v Madison Square Gardnu, ko se je zdelo, da Ruiz nima pravih možnosti.

"Enkrat mi je ta zgodovinski dosežek že uspel. Ne vem, zakaj mi ne bi tudi v drugo. Uprizoril bom zgodovino," je zbranim predstavnikom sedme sile na savdskem letališču obljubil 30-letnik. V primerjavi s prvim dvobojem je Ruiz izgubil kar nekaj kilogramov, kar mu bo zagotovo pomagalo na poti k ponovitvi uspeha. Prav to je v napovedih izpostavljal Tyson Fury:"Nadejam se podobnega razpleta. Videti je, da je Ruiz bolje pripravljen. Zame je favorit on, čeprav fizična priprave vsaj po mojem mnenju ni tako pomembna, kot se morda zdi."

‘Gipsy King’ je še dejal, da v boksu, še posebej v težki kategoriji, izgled pomeni bore malo ali nič: "V našem športu obstajajo tri pravila: treniraj dobro, jej zdravo in počivaj. Vsa ostala znanost v ringu nima pomena. Joshua je imel za seboj 12-tedensko pripravljalno obdobje, v katerem so sodelovali vsi športni znanstveniki v Združenem kraljestvu. Nato pa pride ‘debeli prašič’ (Andy Ruiz, op. a.), ki je ‘ubil’ vse krofe in takose v Kaliforniji, in ga premaga. Prav zanima me, kako si to razlagajo strokovnjaki?"