Ruiz sporoča Joshui: Sem številka 1, jaz bom odločil

Andy Ruiz mlajši je prvega junija v New Yorku presenetljivo ugnal britanskega boksarja Anthony Joshuo in s tem prišel do naslovov po verzijah WBA, WBO in IBF. Do povratnega dvoboja naj bi prišlo proti koncu leta, Američan mehiških korenin pa pravi, da se ta zagotovo ne bo zgodil v Veliki Britaniji.

Andy Ruiz je v New Yorku kot prvi porazil Anthonyja Joshuo. FOTO: AP Anthony Joshua je v dvoboj z Andyjem Ruizom vstopil kot favorit in dotlej še neporaženi boksar, a se je med samim dvobojem kar štirikrat znašel na tleh. 29-letnemu Ruizu je tako pripadla krona kar treh različnih organizacij, ki naj bi jo po napovedih branil v zaključku leta. A zatika se v lokaciji ponovnega boja, saj si Joshua želi znova boksati na domačih tleh, kar pa ni po godu ameriškega boksarja. Ruiz je v nedavnem intervjuju izjavil, da nikakor ne misli boksati na britanskih tleh: “Zame so sprejemljive le štiri lokacije. Ciudad de Mexico, Los Angeles, Las Vegas ali ponovno New York. Joshuine želje me ne zanimajo, saj se ve, kdo je številka ena. Sedaj odločam jaz.”



Ruizove želje pa ne sovpadajo z izjavami Eddieja Hearna, ki skrbi za promocije Joshuinih dvobojev. 40-letni Anglež je pred tedni zatrjeval, da bo imel njegov varovanec zadnjo besedo pri določitvi lokacije dvoboja. Po Hearnovih besedah sta trenutno mogoči le dve možnosti. "Dvoboj bo potekal 29. novembra v Madison Square Gardnu v New Yorku ali pa dva tedna pozneje na stadionu Millennium v Cardiffu," je bil pred dnevi odločen Anglež.