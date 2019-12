Kritiziral sinovo pripravo na dvoboj z Joshuo: luksuzni avtomobili in zabave so mu pomembnejši

Andy Ruiz Jr. je v začetku junija pripravil enega največjih presenečenj v zgodovini boksa, ko je v slovitem Madison Square Gardnu v New Yorku visoko favoriziranega Britanca Anthonyja Joshuo premagal s tehničnim knockoutm v sedmi rundi. Američan mehiških korenin je tedaj postal svetovni prvak po verzijah WBO, IBF, WBA in IBO, pred dnevi je te pasove izgubil. Kot trdi njegov oče in trener Andy Ruiz starejši, sin v pripravi na dvoboj ni naredil vsega. Daleč od tega ...

Spomin na borbo v Saudski Arabiji, ko je bil Andy Ruiz povsem nebogljen ... FOTO: AP

Američan mehiških korenin Andy Ruiz, katerega dobro zaliti videz ne spominja na sicer običajno boksarsko postavo, je pred dnevi na dvoboju v Diriyahu v Savdski Arabiji dobil močan udarec že v uvodni rundi pred 15.000 gledalci v zato posebej zgrajeni dvorani in od tu naprej je bilo vse v znaku razigranega Britanca Anthonyja Joshuaja.

Anthony Joshua je po soglasni sodniški odločitvi povrnil izgubljene pasove svetovnega prvaka. Po 12 rundah je v dvoboju, ki ni postregel z lepim boksom, zmagal dvakrat s po 118:110 in s 119:109.

"To je bil njegov večer. Nisem bil pripravljen tako kot bi moral biti. V tem času sem dobil še dodatne kilograme, preveč sem se zabaval v tem času. Pa naj to ne bo izgovor. Tako pač je. Bil je boljši in me je porazil. Sam sem vajen, da slavim s knockoutom, kar mi tokrat ni uspelo," je takoj po izgubljeni borbi priznal Ruiz, ki je bil še sedem kilogramov težji kot ob prvem obračunu pred slabega pol leta. Američan mehiških korenin je bil samokritičen, še bolj brez dlake na jeziku pa je bil njegov oče in trener Andy Ruiz starejši, ki je spremljal pripravo sina na veliki dvoboj v Savdski Arabiji in s tem kar je videl ni bil vesel. "Veliko pomembnejše so mu bile zabave in Rolls Royce, a kaj ko ga bodo sedaj vsi 'prijatelji' zapustili. Boks mu je bil nekje zadaj na lestvici pomembnosti. In zato je plačal visoko ceno. Razočaran in žalosten sem hkrati." Oče, ki je član trenerskega štaba 30-letnega boksarja težke kategorije, je opazil še nekaj ...





... in spomin na junijsko senzacijo. FOTO: AP

"Andy je mislil, oziroma je bil prepričan, da mu bo večja teža prišla prav v dvoboju. Kako se je motil. Še pred dobrim mesecem sem mu dejal, da ne gre v pravo smer, da je pretežak in da se bo v ringu hitro utrudil. In se je." Starejši Ruiz je prepričan, da je njegov sin dvoboj vzel prelahko in je računal na faktor presenečenja. Podobno kot junija.

Dvoboj Joshua - Ruiz, kot tudi vse druge borbe, si lahko v v vsakem trenutku ogledate na VOYO.