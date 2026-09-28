Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Že 'pokopan' ukrajinski borec zanikal lastno smrt: 'Hitro sem okreval'

Florida, 28. 09. 2026 17.09 pred 57 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Jaroslav Amosov

Za novo bizarno športno zgodbo je tokrat poskrbela lažna objava na družbenih omrežjih. Ta je namreč trdila, da naj bi bil v ruskem napadu na Ukrajino ubit nekdanji prvak borilne organizacije Bellator Jaroslav Amosov. Na koncu se je izkazalo, da je Ukrajinec živ in zdrav, kar je Amosov pospremil z veliko mero ironije.

Jaroslav Amosov
Jaroslav Amosov
FOTO: Profimedia

Objavo, ki jo je zelo hitro videlo na stotine tisoč ljudi, je pospremila tudi lažna fotografija, ki ji je dala določeno mero legitimnosti. Ker gre za izredno renomiranega in poznanega športnika, je novica hitro prevzela družbena omrežja. Prvi jo je negiral njegov prijatelj, trening partner in še en UFC borec Cody Durden, ki je razkril, da je Jaroslav Amosov živ in zdrav: "Lažna novica. Z mano je tukaj na Floridi," je povedal Američan.

Hitro je sledil tudi videoposnetek, na katerem Ukrajinec tudi osebno zanika lastno smrt: "Očitno sem zelo hitro okreval," je v šali dejal Amosov, ki ima za sabo fascinantno zgodbo. Kmalu po ruski invaziji februarja leta 2022 je skupaj s prijatelji opustil svojo borilno kariero in se odpravil braniti domovino. V Londonu ga je čakala bitka za obrambo pasu velterske kategorije proti Britancu Michaelu Pagu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A je imel na ulicah Irpinja, ki leži na periferiji ukrajinske prestolnice Kijeva, veliko pomembnejši boj. Najprej je poskrbel za evakuacijo svoje žene in novorojenca, nato pa začel kovati načrt za pomoč svoji državi: "Isto noč sem se usedel s svojimi prijatelji in začel načrtovati, kako lahko pomagamo Ukrajini. Nato sem se vrnil v mesto in se vključil v vojno," je povedal Amosov.

V mesecih, ki so sledili, je skupaj z ostalimi prijatelji v domačem mestu ruskim silam povzročal ogromno preglavic. Prišel pa je tudi do svoje osebne zmage. V predmestju Irpinja v hiši njegove mame, kjer je Amosov preživel otroštvo, je v kleti ležal njegov šampionski pas takrat druge največje ameriške borilne organizacije Bellator. Skupaj z nekaj kolegi je uspešno evakuiral še pas in povedal, da je še drugič dvignil šampionski pas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kasneje je končal z udejstvovanjem in se vrnil v kletko. Leta 2025 je podpisal pogodbo z največjo organizacijo na svetu UFC, v kateri je debitiral z zmago nad veteranom Neilom Magnyjem. Zdaj velja za enega najbolj obetavnih borcev v svoji kategoriji, najpomembnejše pa je seveda, da je kljub določenim namigovanjem ostal živ in zdrav.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jaroslav amosov ukrajina rusija borec ufc vojna smrt lažne novice

V Zagrebu na delu "vikingi" z našim Benjaminom Ajdom

24ur.com Pred prvo obletnico vojne Zelenski prepričan v zmago Ukrajine
24ur.com Ukrajinci Ruse 'prisilili v umik', Kremelj naj bi bil pripravljen na pogajanja
24ur.com So v Španiji umorili ruskega pilota, ki je pobegnil v Ukrajino?
24ur.com Svojega moža je končno uzrla živega
24ur.com Nova smrt športnika: v 33. letu umrl ukrajinski košarkar
24ur.com Smrt mladega 'Da Vincija' – za Ruse neonacist, za Ukrajince heroj
24ur.com Lagal naj bi o uspehih na bojišču, sedaj v sklopu 'načrtovane rotacije' razrešen
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sseebbaa
28. 09. 2026 18.07
bil je mali v vojni, ko je videl da to ni videoigra, pa je stisnil v tujino...navadni državljani nimajo te možnosti, elita pa jo pač ima
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
zadovoljna
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu, nato se je njeno življenje obrnilo na glavo
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Ali korejska kozmetika res deluje? Preizkušala jo je štiri tedne
Ali korejska kozmetika res deluje? Preizkušala jo je štiri tedne
vizita
Portal
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
cekin
Portal
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
moskisvet
Portal
Končno razkrili skrivnost morskega samoroga: tega niso pričakovali
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
dominvrt
Portal
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Kdaj sadimo in pobiramo česen?
Kdaj sadimo in pobiramo česen?
Navdušila s preprosto jesensko dekoracijo
Navdušila s preprosto jesensko dekoracijo
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
okusno
Portal
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961