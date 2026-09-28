Že 'pokopan' ukrajinski borec zanikal lastno smrt: 'Hitro sem okreval'

Objavo, ki jo je zelo hitro videlo na stotine tisoč ljudi, je pospremila tudi lažna fotografija, ki ji je dala določeno mero legitimnosti. Ker gre za izredno renomiranega in poznanega športnika, je novica hitro prevzela družbena omrežja. Prvi jo je negiral njegov prijatelj, trening partner in še en UFC borec Cody Durden, ki je razkril, da je Jaroslav Amosov živ in zdrav: "Lažna novica. Z mano je tukaj na Floridi," je povedal Američan.
Hitro je sledil tudi videoposnetek, na katerem Ukrajinec tudi osebno zanika lastno smrt: "Očitno sem zelo hitro okreval," je v šali dejal Amosov, ki ima za sabo fascinantno zgodbo. Kmalu po ruski invaziji februarja leta 2022 je skupaj s prijatelji opustil svojo borilno kariero in se odpravil braniti domovino. V Londonu ga je čakala bitka za obrambo pasu velterske kategorije proti Britancu Michaelu Pagu.
A je imel na ulicah Irpinja, ki leži na periferiji ukrajinske prestolnice Kijeva, veliko pomembnejši boj. Najprej je poskrbel za evakuacijo svoje žene in novorojenca, nato pa začel kovati načrt za pomoč svoji državi: "Isto noč sem se usedel s svojimi prijatelji in začel načrtovati, kako lahko pomagamo Ukrajini. Nato sem se vrnil v mesto in se vključil v vojno," je povedal Amosov.
V mesecih, ki so sledili, je skupaj z ostalimi prijatelji v domačem mestu ruskim silam povzročal ogromno preglavic. Prišel pa je tudi do svoje osebne zmage. V predmestju Irpinja v hiši njegove mame, kjer je Amosov preživel otroštvo, je v kleti ležal njegov šampionski pas takrat druge največje ameriške borilne organizacije Bellator. Skupaj z nekaj kolegi je uspešno evakuiral še pas in povedal, da je še drugič dvignil šampionski pas.
Kasneje je končal z udejstvovanjem in se vrnil v kletko. Leta 2025 je podpisal pogodbo z največjo organizacijo na svetu UFC, v kateri je debitiral z zmago nad veteranom Neilom Magnyjem. Zdaj velja za enega najbolj obetavnih borcev v svoji kategoriji, najpomembnejše pa je seveda, da je kljub določenim namigovanjem ostal živ in zdrav.
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