Že 'pokopan' ukrajinski borec zanikal lastno smrt: 'Hitro sem okreval'

Objavo, ki jo je zelo hitro videlo na stotine tisoč ljudi, je pospremila tudi lažna fotografija, ki ji je dala določeno mero legitimnosti. Ker gre za izredno renomiranega in poznanega športnika, je novica hitro prevzela družbena omrežja. Prvi jo je negiral njegov prijatelj, trening partner in še en UFC borec Cody Durden, ki je razkril, da je Jaroslav Amosov živ in zdrav: "Lažna novica. Z mano je tukaj na Floridi," je povedal Američan.

Hitro je sledil tudi videoposnetek, na katerem Ukrajinec tudi osebno zanika lastno smrt: "Očitno sem zelo hitro okreval," je v šali dejal Amosov, ki ima za sabo fascinantno zgodbo. Kmalu po ruski invaziji februarja leta 2022 je skupaj s prijatelji opustil svojo borilno kariero in se odpravil braniti domovino. V Londonu ga je čakala bitka za obrambo pasu velterske kategorije proti Britancu Michaelu Pagu.