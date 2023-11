Rutkowski v domačem kraju po novo borbo za naslov prvaka

Daniel Rutkowski , ki je bil prvak že v poljskih organizacijah Babilon MMA in Fight Exclusive Night, je vse od prihoda v organizacijo KSW v samem vrhu peresne kategorije. 34-letni borec je namreč pod okriljem največje poljske organizacije mešanih borilnih veščin unovčil štiri zmage in bil poražen le v borbi za naslov prvaka proti dominantnemu Salahdinu Parnassu .

Francoski borec, ki je kasneje postal še nesporni prvak lahke kategorije, bo decembra lovil večnost, ko bo poskusil postati še prvak velterske kategorije in tako simultano imeti v lasti kar tri šampionske pasove. KSW se mora zato odločiti, kaj bodo naredili s preostalima dvema kategorijama, ki sta v tem času postavljeni na stran. Zna se zgoditi, da bosta slej kot prej dva borca dobila priložnost boriti se za naslov začasnega prvaka in prvi si lahko to borbo zagotovi Rutkowski, ki na lestvici izzivalcev zaseda drugo mesto in je od poraza proti Parnassu še neporažen.